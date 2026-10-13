97. duruşmada mahkeme tutuklu İmamoğlu'na cumartesiye kadar savunma süresi verdi - Son Dakika
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97. duruşmada mahkeme tutuklu İmamoğlu'na cumartesiye kadar savunma süresi verdi

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 97. duruşmasında tutuklu sanıklar Fatih Keleş ve Ali Sukas savunma yaptı. Mahkeme, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun yarın, perşembe, cuma ve cumartesi günleri savunma yapması için süre tanıdı; cumartesi ara karar bekleniyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 97. duruşmasında, bir kısım tutuklu sanıkların savunmalarının alınması sürüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ek iddianame kapsamında savunma yaptı.

Sanık Keleş, ihaleyi düzenleyen İBB kamu görevlileri ile Ağaç AŞ yönetici ve çalışanlarına değil herhangi bir talimat vermek, direktif vermek bir yana, onlara etkide veya telkinde bulunmasının dahi söz konusu olmadığını savunarak, yapılan bu ihalelerin ve işlerin varlığını bile ek iddianameden öğrendiğini, ihaleyi kazanan firmaların sahiplerini de tanımadığını öne sürdü.

Süreçlerin hiçbir aşamasında adının geçmediğini söyleyen Keleş, 5 yıl boyunca iştiraklerden sorumlu olan başkan danışmanı ve son bir yıl bakımından ise İstanbul Yönetim AŞ'nin yönetim kurulu başkanının Ertan Yıldız olduğunu kaydetti.

Sanık Keleş, iştiraklerin Yıldız'ın koordinasyonunda ve yönetiminde bulunduğunu belirtti.

Ana iddianameye karşı yaptığı savunmaları ve talepleri aynen tekrar eden Keleş, ek iddianamede cezalandırılması istenilen tüm eylemler yönünden beraatini talep etti.

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın savunması

Bir diğer tutuklu sanık Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da ek iddianame kapsamında savunma yaptı.

Sanık Sukas, Ağaç AŞ'nin işinin sadece İBB'den bir ihale alıp bunu başka firmalara dağıtmaktan ibaret olmadığını belirterek, "Şirketin üretimi, fidanlıkları, stokları, bahçe market faaliyetleri, perakende ve kurumsal satışları ile farklı müşterilere satışları vardır. Bunlarla birlikte İBB'ye karşı üstlenilmiş işleri yürütür." ifadelerini kullandı.

Satın alınan bir ürünün hangi amaçla, hangi dosya kapsamında alındığı, nereye gittiğini anlamak için bu faaliyetlerin tamamını bilmek veya incelemek gerektiğini savunan Sukas, şu beyanda bulundu:

"Aynı yıl alınan her bitkiyi, her miktardaki gübreyi, ilacı, inşaat malzemesini veya sulama malzemelerini veya benzeri sarf malzemelerini tek bir İBB sözleşmesinin gideri saymak ancak şirketin gerçek işleyişini anlamamaktan kaynaklanabilir. Aynı zamanda Ağaç AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aynı biriminden veya farklı birimlerinden aynı yıl içerisinde çok farklı sözleşmelerle, birden fazla sözleşmeyle iş üstlenmektedir. Bu alımlar bu sözleşmelerin her birisi için olabilir veya bunların dışında olabilir, ticari amaçlı olabilir. Benim görevim Ağaç AŞ'de yasal sorumluluk kapsamında hazırladığımız ve onaylanan bütçesi, şirketin onaylı stratejik planı, hedefleri çerçevesinde bu işlerin birbirini aksatmadan yürütülmesini sağlamaktır."

Sukas, ihtiyaçların karşılanması, üretimin devamı, tedarik, teslimlerin yetişmesi ve şirketin ödeme gücünün bulunmasının birlikte düşünülmek zorunda olduğunu savundu.

Bir talebi değerlendirirken yalnız alım bedeline bakılamayacağını söyleyen Sukas, ürünün stok durumunun, talep edilen ürünün ne zaman nerede kullanılacağının, dikim personelinin planlanmasının, yani saha uygulamasının ve alım için gerekli finansmanın bilinmesinin, belirlenmesinin gerektiğini anlattı.

Sanık Sukas, üzerine atılı suçlamaları reddederek, öncelikle tahliyesine sonrasında ise beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'na yarın, perşembe, cuma ve cumartesi günleri savunmasını yapması için süre verdiklerini söyledi.

Mahkemenin, cumartesi günü ara kararını açıklaması da bekleniyor.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA
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