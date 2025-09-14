A Milli Basketbol Takımı Final Maçını Üsküdar'da İzleyin

(İSTANBUL) - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı final maçı, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde kurulacak dev ekranda yayınlanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen FIBA Euro Basket 2025 A Grubu'nda mücadelesini sürdüren ay-yıldızlı takım, bugün saat 21.00'de Almanya ile final maçı oynayacak. Bu önemli mücadele Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde kurulacak dev ekranda tüm Üsküdarlı ve İstanbulluların katılımıyla izlenecek.

"Sandalyeni kap gel" konseptiyle düzenlenen etkinlikte çeşitli ikramlar da yer alacak.