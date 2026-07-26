Bakan Bak'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Bak'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Bakan Bak\'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı\'na tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 VNL finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak, sporcularla gurur duyduklarını ve başarının millete armağan olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Gerçekten çok büyük bir iş başardılar. İstikrarlı bir sonuç elde ettiler. Rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak çeyrek final, yarı final ve finale yükseldiler. Milletimizi gururlandırdılar. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Karşılaşmayı salonda izlemek için zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlatan Bak, "Bugün maça yetişmek için oldukça zorlu bir parkurdan geldik. Fırtına vardı, uçağın inememe ihtimali vardı ancak yetiştik. Böyle güzel bir şampiyonluğa tanıklık ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da karşılaşmayı takip ettiğini belirten Bak, "Maç biter bitmez Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Sporcularımızı tek tek tebrik etti. Bizzat maçı izledi ve yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir spor ve voleybol ülkesi olduğunu vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Spora yapılan büyük yatırımlar var. Bu yatırımların sonucunda böyle başarıların gelmesi bizleri gururlandırıyor. Ankara'da bu sezonun bir etabı oynandı ve milli takımımız orada dörtte dört yaptı. Salon tamamen doluydu. Seyircimizi de tebrik ediyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da çok güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Gerçekten iyi bir jenerasyonumuz var."

Milli oyuncu Melissa Vargas'ı turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesi dolayısıyla kutlayan Bak, "Melissa Vargas'ı MVP seçildiği için tebrik ediyoruz. Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek de çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin Türk milletine büyük bir sevinç yaşattığını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Bütün sporcularımızı, federasyon başkanımızı ve ekibini, başantrenörümüzü, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Milletimizi sevindirmek önemli. Milletimizin milli duyguları yüksek. Böyle sonuçlar alındığında herkes coşuyor. Herkes ekranları başında maçı izledi. Milletimize armağan olsun. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenmek de çok önemliydi. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Spora ve spor tesislerine çok büyük yatırımlar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi ve sporu yakından takip etmesi de çok önemli. Türk sporuna büyük destek veren sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Brezilya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bak'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik - Son Dakika

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