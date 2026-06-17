A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Belçika'ya Farklı Galibiyet - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Belçika'ya Farklı Galibiyet

17.06.2026 23:15
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Türkiye, 2026 VNL'de Belçika'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ilk setine etkili başladı. Vargas'ın hücumları ve blok sayılarıyla üstünlük kuran milliler, seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, etkili servisler ve Elif Şahin'in pasör pozisyonundaki katkısıyla farkı açtı. Milli takım, bu seti de 25-13 önde tamamladı.

Üçüncü sette Belçika bir dönem skoru 13-13'e getirse de Türkiye, Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın etkili oyunuyla yeniden üstünlüğü aldı. Ay-yıldızlı ekip seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, VNL Ankara etabına galibiyetle başlarken organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde etti. Belçika ise üçüncü yenilgisini aldı.

Belçika'ya en son 2019'da kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine karşı üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Milliler, Ankara etabında Fransa, Almanya ve Çin ile de karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Türkiye, Belçika, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Belçika'ya Farklı Galibiyet - Son Dakika

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