A Milli Takım, Dünya Kupası'na Gidiyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğinize inancımız tam. Yolunuz açık, zaferleriniz daim olsun."