Ankara'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.
Müsabakanın ardından Ankaralı vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda toplanarak ellerinde Türk bayrakları ile galibiyeti kutladı.
Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › A Milli Takım Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?