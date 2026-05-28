A Milli Takım Marşı İçin Beste Yarışması

28.05.2026 10:57
Güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen marş yarışmasında halk oylaması başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde, güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen "A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri" temalı beste yarışmasında finale kalan eserler halk oylamasına açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası sürecinde kullanılacak marşın güzel sanatlar liseleri tarafından hazırlanması yönündeki açıklamasının ardından düzenlenen beste yarışmasında, hazırlanan marşlar oylamaya açıldı.

Yarışma kapsamında Türkiye genelindeki güzel sanatlar liselerinden toplam 82 eser başvurusu alındı. Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, besteci ve müzisyen Ali Otyam, müzisyen Ali Tufan Kıraç ile oyuncu Oktay Gürsoy'un yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda eserler ilk 5'e düşürüldü.

Yarışmanın kazananının başta milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere tüm kamuoyunun katılımıyla gerçekleştirilecek halk oylamasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.

Halk oylamasına sunulan eserler arasında, "Geliyoruz", "Bizim Çocuklar", "Şampiyonsun Türkiye", "Türkiyem Tek Yürek", "Haydi Türkiye" yer aldı.

Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları, Bakanlık stüdyolarında tamamlandı, eserlerin dijital platformlarda kamuoyuyla buluşturulması için çalışmalar yürütüldü. Halk oylaması neticesinde birinci olacak eser için nihai bir aranjman ve profesyonel bir klip çalışması da yapılacak.

Halk oylaması, Bakanlık tarafından oluşturulan "eba.gov.tr/mars-anket" sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

