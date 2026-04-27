A101 30 Nisan 2026 Aktüel Kataloğu Yayınlandı: İşte İndirimli Ürünler

27.04.2026 09:51
A101'in 30 Nisan 2026 tarihli 'Aldın Aldın' ve 'Haftanın Yıldızları' kataloğu yayınlandı. Katalogda 65 inç QLED TV'den elektrikli moped'e, kamp malzemelerinden mutfak eşyalarına kadar birçok ürün indirimli olarak sunuluyor. Ayrıca 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor.

A101'in 30 Nisan 2026'da yayınlanan aktüel kataloğu, birçok yeni ürünü indirimli fiyatlarla sunuyor. Katalogda 65 inç Frameless UHD QLED WebOS TV 26.999 TL, Bluetooth kulak üstü kulaklık 649 TL, mini buzdolabı 8.499 TL, 10 başlıklı masaj aleti 1.599 TL, postür düzeltme cihazı 349 TL, boyun ve sırt masaj aleti 1.299 TL, LED ışıklı cımbız 129 TL, ısıtıcılı kirpik kıvırıcı 179 TL, otomatik saç maşası 999 TL, epilasyon seti 699 TL, APM2 üç tekerlekli elektrikli moped 44.990 TL, 3 kişilik kamp çadırı 1.899 TL, tek kişilik şişme yatak 1.199 TL, kamp yastığı 139 TL, elektrikli pompa 599 TL, 2.8 L manuel şişirme aparatı 429 TL, opal fileli yemek tabağı 99,50 TL, tava ve sahan seti 699 TL, porselen kase 59,50 TL, kek kalıbı çeşitleri 399 TL, yapışmaz buzluk 21,50 TL, tezgah üstü kaşıklık/bıçaklık 159 TL, yapışkanlı raf organizerleri 79,50 TL gibi ürünler yer alıyor.

Ayrıca 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuluyor. Katalogda ayrıca Samsung 58 inç UHD Smart TV 32.999 TL, 43 inç Frameless FHD Android 14 Smart TV 9.999 TL, mini buzdolabı 86L 9.499 TL, 3'lü cam ankastre set 16.999 TL, 6 çekmeceli derin dondurucu 15.999 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 5.999 TL, cyclone süpürge 3.999 TL, çamaşır makinesi 10 kg 17.999 TL gibi beyaz eşya ve elektronik ürünler de bulunuyor.

Kişisel bakım ürünleri arasında IPL lazer epilasyon cihazı 2.199 TL, EMS kırışık giderici masaj aleti 699 TL, LED makyaj aynası 299 TL, yüz temizleme cihazı 499 TL, manikür seti 399 TL, elektrikli diş fırçası 599 TL, ayak masaj aleti 329 TL, akıllı vücut analiz baskülü 649 TL, kaş düzeltme cihazı 199 TL yer alıyor. Kamp ve outdoor ürünlerinde 4 kişilik dome kamp çadırı 3.699 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL, çift kişilik şişme yatak + 2 yastık + pompa + tamir yaması 2.699 TL, multimax beşi bir arada çok fonksiyonlu şişme kanepe 3.499 TL gibi ürünler dikkat çekiyor.

Mutfak ve ev eşyalarında rimli 4 parça fincan seti 229 TL, opal fileli çorba kasesi 79,50 TL, pipetli çelik termos 699 TL, 6'lı kristal baharatlık seti 149 TL, kadın ayakkabı saklama kutusu 59,50 TL, viskon koltuk örtüsü 329 TL, taraftar lisanslı pike 599 TL gibi ürünler bulunuyor. Tekstil ürünlerinde hummel kadın ve erkek tişört 249 TL, ortopedik visco yastık 599 TL, kadın ve erkek pijama takımı 549 TL, terlik çeşitleri 149 TL'den başlıyor. Oyuncak kategorisinde oyuncak kamyon 329 TL, batman figür 379 TL, müzikli direksiyon 189 TL, şatolu mutfak seti 599 TL gibi ürünler yer alıyor.

Gıda ve temizlik ürünlerinde dondurulmuş çikolata kaplı meyve çıtırları 169 TL, nudo egg noodle 65 TL, tortilla lavaş 10'lu 49,50 TL, 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li 299 TL, 9 kg toz deterjan 299 TL, sıvı çamaşır deterjanı 1,5L 89,50 TL, bulaşık makinesi kapsülü 32'li 179 TL gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca ÇAYKUR tiryaki siyah çay 500g 125 TL, dana kasap sucuk 400g 289 TL, tam yağlı taze beyaz peynir 750g 159 TL, ayçiçek yağı 5L 449 TL gibi temel gıda ürünleri de indirimli.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

