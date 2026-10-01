A47 minibüsçüleri İBB önünde kontak kapattı, 31 araçtan 21\'i borç nedeniyle çalışmıyor

Şirinevler- Kayaşehir hattında çalışan minibüslerin şoförleri yeni açılan metro ve aynı güzergahtaki otobüs sayısının artması nedeniyle eylem yaptı. Yolcu sayılarının düştüğünü belirterek İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapatan minibüs şoförleri, 'hattımızı iptal edin' dedi. Şoförler, kendilerine taksi plakası verilmesini talep etti. Durak Başkanı Mesut Erdem "A47 esnafı olarak çözüm bulunana kadar biz buradan hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz" dedi.

Şirinevler-Kayaşehir arasındaki A47 minibüs hattında çalışan minibüs şoförleri, raylı sistemlerin yaygınlaşması ve güzergahlarında otobüslerin yoğun olması nedeniyle yolcu sayılarının düşmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs hatlarının kapatılmasını veya haklarının taksi plakasına çevrilmesini talep etti. İBB tarafından taleplerinin 2 yıldır UKOME toplantılarında görüşülmediğini ve hattın iptal edileceğinin belirtilmesine rağmen herhangi bir işlem başlatılmadığını iddia eden minibüs esnafı, İBB Ek Hizmet Binası önünde bir araya gelerek kontak kapatma eylemi yaptı. Hattaki 31 araçtan 21'inin borç ve kredi ödemeleri nedeniyle çalışmadığını belirten minibüsçüler, kalan 10 aracın da bugün kontak kapattığını söyledi.

'A47 HATTINDA ÇALIŞAN 31 ESNAFIZ, 10 TANESİ ÇALIŞIYOR'

Hat şoförü Gökhan Sevim, "A47 hattında İstanbul genelinde yapılan metrolar, raylı sistemle ilgili araçlarımızın hepsi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolcu sayımlarında verilerde potansiyelin çok altında kaldığımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyor. Ama bir çözüm üretmiyor. A47 hattında çalışan 31 esnafız, 10 tanesi çalışıyor, 21 tanesi borçları nedeniyle, kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını bekletiyorlar. 10 tane esnaf da burada çalışmaya çalışıyor. Para kazanmadığı için çalıştırmak için şoför bulamıyorlar. Araçlarını evlerinin önüne yatırıyorlar. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz ya bu araçları dağılım, dönüşümse taksi dönüşümü, bir an önce bir can suyu bekliyoruz. Esnaf olarak mağduriyetimizi bugün anlatmaya geldik. Derdimize çözüm bulunursa çok seviniriz. Bir an önce buradaki herkes, esnaf ekmeğine kavuşsun. Yaklaşık 1 yıldır 20 tane araba çalışmıyor. Araçlar herkesin evinin önünde. Bazılarının kredi borçlarından dolayı araçlarını sattı. 10 tanesi de yapacak başka işi olmadığı için çalışmaya çalışıyor. Çalışmıyor, para yok" dedi.

'BUGÜN İTİBARİYLE ÇALIŞAN 10 TANE ARACIMIZ VARDI, ONLAR DA BURADA KONTAK KAPATTI'

Sevim, "İBB'den beklentimiz bir an önce bize bir çözüm bulmaları. İBB kendi de biliyor, verilerin yolcu sayımlarında bizim potansiyelimizin çok düşük olduğunu herkes biliyor. İstanbul'da bilmeyen yok. Biz İBB'den bir an önce derdimize çözüm bekliyoruz. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Bugün bizim yolcu sayımız İstanbul'da çok düşük. Ortalamanın çok altında kaldığını biliyorlar. Ama çözüm niye üretmiyorlar, neden üretmiyorlar veya üretecekler mi? Ama esnafın sabredecek gücü kalmadı. Çünkü adam evine ekmek götüremiyor. Bugün itibariyle çalışan 10 tane aracımız vardı, 10 tanesi de burada. Şu an çalışan araçlarımız yok. İstanbul'da gelişen raylı sistemden dolayı çok mağduruz. Her gün raylı sistem gelişiyor. 2 senedir biz çözüm bekliyoruz bu raylı sistemden etkilendiğimiz için. Diğer bölgede çalışan araçları raylı sistem olumlu etkiledi, sadece bizi olumsuz etkiledi" diye konuştu.

'BUGÜN KONTAĞIMIZI KAPATIYORUZ'

Durak Başkanı Mesut Erdem ise "A47 Şirinevler esnafıyız. Bizim uzun süredir yaşadığımız bir mağduriyet söz konusuydu. Şirinevler'den araçlarımızı kestikleri için daha fazla mağdur duruma düştük. Geriye kalan araçlarımız arızalı olduğu için, tamircilere borcu olduğu için ödemesini yapamadıkları için diğer araçlarımız zaten çalışmıyor. Şimdiye kadar bizim İBB'ye verdiğimiz yaklaşık 8-9 tane dilekçemiz içeride ama bu dilekçelerden hiçbir şekilde bir yanıt alamadık. Mağduriyetimiz olduğunu bildikleri halde Şirinevler ruhsatımızı da iptal ettiler. Bunun için yapabilecekleri ne varsa yapmalarını istiyoruz. İBB'ye verdiğimiz dilekçelerde taksi dönüşümü, dağılımla ilgili veya da akbille ilgili biz zaten üç tane dilekçemizi ayrı da verdik. Bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapsalar iyi olur. Ortada hiçbir şey yok ama biz bu şekilde çalışmaya devam edemediğimiz için araçlarımızı İBB'nin önüne getirdik. Bir çözüm bulana kadar biz kendimiz buradayız. Esnafla beraber gerekirse burada yatıp kalkacağız ama araçlarımızı götürmeyeceğiz. Bugün kontağımızı kapatıyoruz. A47 esnafı olarak çözüm bulunana kadar biz buradan hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.