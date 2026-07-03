AA Brifing: Yeni Düşünce Platformu - Son Dakika
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AA Brifing: Yeni Düşünce Platformu

03.07.2026 10:23
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AA'nın yeni dergisi AA Brifing, küresel meseleleri derinlemesine analiz ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) aylık dergisi "AA Brifing"in ilk sayısının çıkması ve raflarda yerini almasının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, dergiyle AA'nın habercilik birikimi ile alanında yetkin isimlerin analizlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek "Türkiye'nin küresel meseleleri okuma, yorumlama ve tartışma kapasitesine kalıcı katkı sunacak yeni bir platformu da hayata geçirmiş olmayı hedefliyoruz." dedi.

Küresel siyasetten güvenliğe, ekonomiden teknolojiye ve toplumsal dönüşümlere uzanan geniş bir yelpazede yaşanan gelişmeleri, sahadan beslenen, bilgi temelli ve analitik bir perspektifle okuyucuya sunan "AA Brifing", raflardaki yerini aldı.

"AA Brifing", ilk sayısında NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'daki gelişmeler gündemiyle okuyucuyla buluştu.

AA'nın güncel gelişmeleri yalnızca aktarmakla yetinmeyen yayın anlayışıyla hazırlanan dergi, "Ne oldu?" sorusunun ötesine geçerek "Neden oldu?", "Ne anlama geliyor?" ve "Önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkabilir?" sorularına da kapsamlı yanıtlar arıyor.

Dergi, alanında uzman isimlerin kaleme aldığı analizlerin yanı sıra AA'nın dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü muhabir ağı, saha haberciliği ve bir asrı aşan gazetecilik birikiminden beslenen içerikleriyle okuyucularına güvenilir ve derinlikli perspektif kazandırmayı hedefliyor.

"AA Brifing", dış politika, ekonomi, güvenlik, teknoloji ve toplum başlıklarında hazırlanan kapsamlı dosyalar, özel araştırmalar, veri odaklı analizler, özgün yorumlar ve güçlü infografiklerle desteklenerek karmaşık gelişmeleri anlaşılır, bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alıyor.

"Türkiye'nin küresel meseleleri okuma ve yorumlama kapasitesine katkı sunacak yeni bir platform"

Dergiye ilişkin konuşan Karagöz, "AA Brifing"i hızla değişen küresel gündemi neden-sonuç ilişkileri içinde değerlendiren ve geleceğe ilişkin güçlü öngörüler sunan bir düşünce platformu olarak tasarladıklarını belirtti.

Karagöz, AA'nın 106 yıllık habercilik birikimi ile küresel ölçekteki saha haberciliği kapasitesini, alanında yetkin isimlerin analizleriyle buluşturan "AA Brifing"in, uluslararası gelişmeleri derinlikli biçimde takip etmek isteyenler için güvenilir bir referans kaynağı olacağını vurguladı.

Türkiye'nin küresel gelişmelerin merkezinde yer alan bir ülke olduğunu söyleyen Karagöz, "Böyle bir dönemde uluslararası ilişkilerden güvenliğe, ekonomiden teknolojiye uzanan kritik başlıkları Türkiye perspektifiyle ele alan ve evrensel ölçekte fikir üreten güçlü yayınlara ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Karagöz, "AA Brifing"in Türkiye'nin düşünce dünyasına ve stratejik tartışmalarına yön veren, enformasyon ile karar alma süreçleri arasında köprü kuran, uluslararası ölçekte de referans gösterilen saygın bir yayın markasına dönüşeceğine inandığını dile getirerek "İlk sayımızla birlikte yeni bir derginin ötesinde Türkiye'nin küresel meseleleri okuma, yorumlama ve tartışma kapasitesine kalıcı katkı sunacak yeni bir platformu da hayata geçirmiş olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

NATO Ankara Zirvesi, ilk sayının merkezinde yer alıyor

Her sayı, karar alıcılar, akademisyenler, araştırmacılar ve dünyadaki dönüşümü doğru okumak isteyen okurlar için güvenilir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

İlk sayının kapak dosyasında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, yalnızca bir liderler buluşması olarak değil değişen küresel güvenlik mimarisinin kritik bir dönüm noktası olarak ele alınıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'da derinleşen istikrarsızlık, Çin'in yükselişi, hibrit tehditler ve yapay zeka destekli savaş ortamının gölgesinde şekillenen yeni stratejik denklem, NATO'nun dönüşümü ve giderek daha fazla öne çıkan "NATO 3.0" yaklaşımı, kapsamlı analizlerle inceleniyor.

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, eski Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ve eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Diriöz başta olmak üzere alanında öne çıkan uzmanlar ve güçlü kalemler, NATO'nun geleceğini farklı perspektiflerden değerlendiriyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin yeniden inşa sürecine ilişkin kapsamlı analizini paylaşırken Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse de "Terörsüz Türkiye" sürecinin mevcut seyrini ve geleceğine ilişkin öngörülerini ortaya koyuyor.

Bunun yanı sıra İran, Irak ve Lübnan'a yönelik kapsamlı analizlerin yer aldığı bu sayıda Ermenistan'daki seçim süreci, ABD'nin Küba politikası, yapay zekanın güvenlik ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri ile Dünya Kupası'nın jeopolitiği de dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

Karmaşık gelişmeleri derinlemesine analiz eden, farklı bakış açılarını bir araya getiren "AA Brifing" dağıtıma çıktı.

Aylık dergiye, Türkiye genelinde seçkin yayınevleri, kitapçılar ve bayilerin yanı sıra "aakitap.com.tr" üzerinden de ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Dış Politika, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Brifing: Yeni Düşünce Platformu - Son Dakika

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