AA Çalışanlarına Veri Okuryazarlığı Eğitimi

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Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda AA çalışanlarına yönelik "Veri Okuryazarlığı Eğitimi" gerçekleştirildi.

AAtölye'deki eğitimde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğünden Veri Analitiği ve Görselleştirme Müdürü Aycan Sultan Özek, veri okuryazarlığına ilişkin AA çalışanlarına bilgi verdi.

Özek, verinin petrole benzetildiğini ifade ederek, "İşlendiği zaman, petrol kadar değerlidir. Ham veri işlenmezse çok fazla kıymeti olmuyor. Verinin de aynı petrol gibi rafine edilmesi, işlenmesi ve yine petrol gibi bir dağıtım kanalından geçerek kullanıcıya ulaştırılması gerekiyor." dedi.

Veriye dayalı karar almanın önemli olduğunu vurgulayan Özek, veri kültürüne yatırım yapan firmaların başarılı olduklarına dikkati çekti.

Eğitimde; veri, istatistik ve TCMB istatistikleri ve veri kaynakları, veri gizliliği, süreçler, ödemeler dengesi, parasal ve finansal veriler, eğilim anketleri ve endeksler, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) ile temel makroekonomik göstergelere erişim, Türkiye ekonomisi, para politikası ve merkez bankacılığına ilişkin bilgiler 7 uzman tarafından anlatıldı.