AA\'dan Zaman Kapsülüyle Geleceğe \'Kanıt\'

Anadolu Ajansı (AA), İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçunu belgeleyen "Kanıt" kitabındaki bilgi ve görselleri, asırlarca korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla zaman kapsüllerine yerleştirdi.

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını ilk günden itibaren anbean takip eden AA, halihazırda 26'sı Gazze'de görev yapan 112 muhabir, foto muhabiri ve serbest haberciyle yaşananları dünyaya duyuruyor.

AA tarafından 4 Aralık 2023'te yayımlanan, temel delil niteliğindeki görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitap ise İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesine de sunulan "Kanıt" kitabında delil niteliğindeki bilgilerin ve görsellerin asırlarca saklanması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla yeni bir çalışma başlatan AA, kitaptaki bilgi ve görselleri uzun vadeli muhafaza amacıyla zaman kapsüllerine yerleştirdi.

Epoksi ve yüksek dayanıklılığa sahip çeşitli malzemelerle kaplanan zaman kapsüllerinin, asırlarca korunabilmesi hedefleniyor.

Kapsüllerin dünyanın farklı coğrafyalarında, 15 ayrı noktada yer altına yerleştirilmesi planlanıyor.

Çalışmayla olası bir medeniyet kırılması veya büyük ölçekli yıkım senaryosu sonrasında bile, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ilişkin güvenilir ve doğrulanabilir kayıtların gelecekteki araştırmacılara ulaştırılması amaçlanıyor.

Kapsüllerin yerleştirileceği lokasyonlar paylaşılmıyor

İnsanlığa karşı sorumluluk bilinci doğrultusunda geliştirilen bu çalışmayla söz konusu kayıtların kalıcılığının güvence altına alınması, bu sayede, İsrail yönetimi tarafından yapılan soykırımın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kasıtlı müdahale ve tahrip riskine karşı zaman kapsüllerinin yerleştirileceği lokasyonlara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıyor.

"Bu bizim insanlığa karşı sorumluluğumuzdur"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Kanıt" kitabı ve AA'nın yeni çalışmasını Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Belirsizliklerin Yönetilmesinde Stratejik İletişim" panelinde katılımcılara anlatmıştı.

Karagöz, 18 Nisan'da düzenlenen paneldeki konuşmasında, çalışmayla ilgili "Kanıt" kitabını bir zaman kapsülüne koyduklarını, bazı özel kimyasallarla epoksi kullandıklarını belirterek, "Bu zaman kapsülünü dünyanın dört bir yanındaki 15 farklı yere gömeceğiz. Eğer medeniyet yok olursa, inanıyorum ki bugünden bin yıl sonra bazı araştırmacılar, bazı gelecek nesiller bu kitabı, savaş suçu kanıtlarını içeren bu zaman kapsülünü bulacaklar. Bu bizim insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Daha fazlasını yapmanız gerekir. İşte bu yüzden bunun için bir zaman kapsülü oluşturacağız. Eğer bir soykırım varsa ve siz bu soykırımı kaydetmek zorundaysanız, sadece bir gazeteci olarak kalamazsınız. Çünkü bu, insanlığa karşı bir sorumluluktur. Onu kaydetmeli ve sonrasında kayıtlarınızı sonsuza dek muhafaza etmelisiniz. İşte bu projeyi bu yüzden yaptık." ifadelerini kullanmıştı.