AA Ekibi, Hürmüz Boğazı'nın Bender Abbas kenti kıyılarındaki İran'a ait petrol tankerlerini görüntüledi

BENDER Anadolu Ajansı (AA), Hürmüz Boğazı'nın Bender Abbas kıyılarında bekleyişini sürdüren İran'a ait orta ölçekli petrol tankerlerini görüntüledi.

İran'a ait orta ölçekli petrol tankerleri Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bekleyişini sürdürüyor.

AA Ekibi, İran'a ait orta ölçekli petrol tankerlerini görüntüledi.

Kıyıdan yaklaşık 10 mil (16 km) uzakta bekleyen tankerlerin ABD'nin saldırı tehdidi nedeniyle bekleyişini sürdürdüğü ve uzun süredir hareketsiz şekilde bekleyen tankerlerin yüzeyinde paslanma dahil ciddi deformasyonlar olduğu görüldü.

Boğazda bekleyen ticaret gemilerinde gemi personellerinin bulunduğu gözlemlenirken, petrol tankerlerinin üzerinde herhangi bir personel görülmedi.

Petrol tankerlerinin personel sayısının, gemilerin ABD saldırılarına hedef olacağı düşüncesiyle azaltılmış olabileceği düşünülüyor.

Bölgede balıkçılıkla uğraşan İran vatandaşları, büyük petrol tankerlerinin nisbeten daha güvenli olduğu düşünülen alanlara götürüldüğünü ancak orta ölçekli tankerlerin Bender Abbas kentine 10 mil mesafede bekleyişini sürdürdüğünü dile getirdi.

Bölgede ayrıca ABD saldırıları sonucu batan bazı gemi enkazları da bulunuyor.

Gemi trafiği için tehlike arz eden enkazlarla ilgili henüz bir çalışma yapılmadığı belirtiliyor.