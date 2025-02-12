AA ile Malezya ve Endonezya'nın haber ajansları arasında mutabakat zaptı - Son Dakika
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AA ile Malezya ve Endonezya'nın haber ajansları arasında mutabakat zaptı

Anadolu Ajansı (AA) ile Malezya ulusal haber ajansı Bernama ve Endonezya resmi haber ajansı Antara ile arasındaki mutabakat zaptları yenilendi.

12.02.2025 14:47
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Anadolu Ajansı (AA) ile Malezya ulusal haber ajansı Bernama ve Endonezya resmi haber ajansı Antara ile arasındaki mutabakat zaptları yenilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ve Endonezya'ya düzenlediği ziyaretler kapsamında, AA ve iki ülkenin haber ajansları arasında mutabakat zaptı yapıldı.

Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılımıyla Malezya'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında, AA ile Bernama arasındaki mutabakat zaptı yenilendi.

Törene, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Bernama İcra Kurulu Başkanı Nur-ul Afida Kamaludin katıldı.

Diğer yandan, Endonezya'da düzenlenen Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında AA ile Antara arasındaki mutabakat zaptı yenilendi.

İmza töreninde, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz ile Antara Yönetim Kurulu Başkanı Akhmad Munir yer aldı.

Anlaşmalar, mesleki işbirliği bağlarının geliştirilmesi ile daha iyi bilgi sağlanmasının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında düzenli içerik alışverişi yapılmasını amaçlıyor.

Haber ajansları arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı da anlaşmaların hedefleri arasında.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, Dış Politika, Endonezya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA ile Malezya ve Endonezya'nın haber ajansları arasında mutabakat zaptı - Son Dakika

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