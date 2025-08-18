AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 Başvuruları Açıldı

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan Anadolu Ajansı (AA) Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 için başvurular başladı.

İlki geçen yıl düzenlenen Hackathon, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik ile medya sektörünün dijital yüzünü yenileyecek, haber okuma ve dijital ortamda haberi tüketme alışkanlıklarına dair kullanıcı deneyimini güçlendirecek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, AA'nın dijital platformlarında kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, erişimin artırılması ve etkileşimi güçlendirmeye yönelik oyun ve oyunlaştırma temelli yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Katılımcılardan hem yaratıcı hem de teknik açıdan güçlü, hikaye unsurlarıyla zenginleştirilmiş projeler geliştirerek haber deneyimini yeniden tasarlamaları bekleniyor. Bu kapsamda yarışmacılar, AA'nın yenilikçi medya anlatım yaklaşımını dijital oyun diline uyarlayarak interaktif deneyimler tasarlama fırsatı yakalayacak.

Yarışma başvuruları 7 Eylül'e kadar sürecek. 15 Eylül-9 Ekim 2025 arasında ise Çevrim İçi Geliştirme Dönemi, 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde ise İstanbul Ofis'te 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi gerçekleştirilecek.

Yarışma süreci

Takımlar, çevrim içi dönem boyunca AA'nın teknik ve dijital haber mentörleri ile DIGIAGE'in oyun ve oyunlaştırma mentörleri rehberliğinde projeler geliştirecek. Haftalık olarak her takımla yaklaşık 1 saat sürecek bire bir mentör görüşmeleri yapılacak ve çevrim içi iletişim, belirlenen haberleşme platformu üzerinden sürdürülecek.

Ayrıca, AA'nın dijital ve web deneyimine sahip mentörleri AA platformlarına yönelik teknik ve stratejik tavsiyeler sunarak takımlara destek olacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek yüz yüze dönemde ise 48 saatlik kesintisiz geliştirme sürecinde takımlar, çevrim içi dönemde yapmış oldukları çalışmalara son halini verecek.

Çevrim içi geliştirme döneminde başarı gösteren takımlar AA İstanbul Ofisi'nde 48 saatlik yüz yüze geliştirme sürecine davet edilecek.

Etkinliğin son gününde ise projeler, ana jüriye sunulacak ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunan takımlar ödüllendirilecek.

Yapılan çalışmalar, "Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi", "Teknik Mükemmeliyet ve Sunum" ile "Ürünleştirme" ana başlıkları altında değerlendirilecek.

Ödüller

AA Medya Teknolojileri Hackathonu'nda dereceye giren takımlar 12 Ekim'de yapılacak ana jüri oylaması sonucunda belirlenecek.

Birinci takım üyelerine MacBook Pro, ikinci takım üyelerine iPad Pro, üçüncü takım üyelerine ise AirPods Pro hediye edilecek.

Ayrıca ilk üç dereceye giren tüm takımlara 6 ay süreyle Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi üyeliği sağlanacak.

Yarışmaya hak kazanan tüm takımlar, çevrim içi dönem boyunca eğitim platformu Eduvence'e ücretsiz şekilde erişme hakkına sahip olacak.

Medya sektörünün dijital yüzünü yenileyecek, haber okuma ve dijital haber tüketme alışkanlıklarına dair kullanıcı deneyimini güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirmek isteyen tüm katılımcılar yarışmaya başvuru yapabilecek. Başvurular, hackathon.aa.com.tr adresi üzerinden alınacak.

Etkinlik, NSosyal'de @aa_medyatek, Instagram'da @aa_medyateknolojileri ve X'te @aa_medyatek sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.