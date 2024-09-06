Güncel

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nde, AA muhabiri Yıldız Nevin Kasım, İletişim Ödülü'nün sahibi oldu.

Peyzaj Mimarları Odası tarafından Türkiye'deki peyzaj mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla düzenlenen 15. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri'nin töreni, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "60. IFLA Dünya Kongresi" kapsamında yapıldı.

Törende, "genel kategori proje", "kentsel tasarım proje", "analiz ve planlama", "Prof. Dr. Hayran Çelem genç peyzaj mimarı", "mesleğe katkı", "onur", "teşvik" ve "iletişim" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

AA muhabiri Yıldız Nevin Kasım, basılı ve elektronik ortamda peyzaj mimarlığı konularına yer vermesi dolayısıyla "İletişim Ödülü"ne layık görüldü. Bu kategoride ayrıca Doç. Dr. Emrah Yalçınap da ödüllendirildi.

Kasım'ın ödülü AA ekibine takdim edildi.