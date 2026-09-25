AA, Polis Akademisi ve TİKA'nın savaş muhabirliği eğitimini 25 kursiyer tamamladı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimi, 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere 25 kursiyer tamamladı.

Eğitimin sertifika töreni, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki AAtölye'de yapıldı.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, törende yaptığı konuşmada, eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatının 182 yıldır Türk milletinin hizmetinde olduğunu, inanılmaz bir birikimi ve operasyonel kabiliyeti bulunduğunu söyleyen İnal, bu kadar çok yönlü bir polis teşkilatının dünyada bulunmadığını belirtti.

En zor şartlarda edindikleri birikimleri gazetecilerle paylaşmaya başladıklarını aktaran İnal, program aracılığıyla deneyimlerini bütün dünyaya yaymaya başladıklarını söyledi.

"Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin düzenlenmesinden bu yana Balkanlardan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Uzak Asya'ya kadar birçok gazetecinin eğitime katıldığını hatırlatan İnal, böylelikle büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Aile olmanın getirdiği birtakım özellikler olduğunun altını çizen İnal, "Sadece zor şartlarda neler yapacağımızdan daha ziyade dünyanın her bir köşesinde dostlarımız, arkadaşlarımız var. Her ne kadar aynı dili konuşmasak da aynı lisanı paylaşmasak da aynı ten rengine sahip olmasak da ortak değerlerimiz var, insani değerlerimiz var. Ortak bir paydada birleştik. Onlar bize bir şeyler öğretti. Biz onlara dilimiz döndüğünce tecrübelerimizi paylaşıp bir şeyler öğretmeye çalıştık. Umut ederim bunda başarılı olmuşuzdur." dedi.

Savaşların en büyük mağdurlarının kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayan İnal, şöyle devam etti:

"Biz maalesef bu eğitimleri her zaman bir savaşın gölgesinde veriyoruz. Daha önce Karabağ Savaşı yaşadık. Filistin'deki soykırımı yaşadık. Balkanlar'da problem yaşadık. Afrika'da çatışmalar yaşadık. Sudan'da, Libya'yı yaşadık. Her seferinde yeni bir savaşa şahit olduk. Savaşları çıkartmamayı ve engellemeyi başaramıyorsak savaşla yaşamayı, savaşta hayatta kalmayı ve savaşın önlenebilmesi için neler yapabiliriz, bunu konuşma zamanıdır. Bu program onun aslında bir nevi bir fotoğrafı."

"Sizlerin görevi gerçekten çok kutsal"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de eğitimin başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

Bu yıl programda daha önce hiç katılmayan ülkelerden gazetecilerin bulunduğuna dikkati çeken Tanyeli, eğitimle birlikte büyük bir aile haline geldiklerini dile getirdi.

Eğitimle birlikte gazeteciler arasındaki ilişkinin devam etmesini hedeflediklerini anlatan Tanyeli, Türkiye'nin Afrika ve Latin Amerika açılımının ardından "Yeni Asya Stratejisi" kapsamında açılımlar yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin söz konusu bölgede yeni büyükelçilikler açtığını aktaran Tanyeli, "Biz TİKA olarak bölgede yeni ofisler açıyoruz. Onun dışında açmasak bile açmadığımız ülkelerde merkezden ya da büyükelçilikler aracılığıyla daha fazla proje yapmayı hedefliyoruz ve oraları daha fazla görünür hale kılıyoruz." dedi.

Yürüttükleri projelerle iki ülke arasındaki işbirliğin artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Tanyeli, "30. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin bunun en güzel nişanesi olduğunu belirtti.

Tanyeli, şöyle devam etti:

"İnşallah bu eğitimde öğrendiklerinizi kullanmazsınız. Kullanma ihtiyacı olan durumlarda kalmayın ama malum çatışmalardan en fazla etkilenen meslek gruplarından biri de maalesef haberciler oluyor. Hedef gözetiliyor. Gazze örneği gözümüzün önünde. Çünkü savaşan taraflar genelde yaptıklarının dünyada duyulmasını istemiyorlar. Bu manada da o kanalları kapatmak istiyorlar. Aslında sizlerin görevi gerçekten çok kutsal. Orada yaşananları hatta savaşın bitmesine de neden olacak içerikler de bazen üreterek gerçekten oradaki sıkıntılı durumların sona ermesini de içeren ulvi görevleriniz var."

"Savaş muhabirliği eğitimiyle gazetecilerin risklere hazırlıklı olmaları yönünde bir çaba harcıyoruz"

AA Akademi Müdür Yardımcısı Mehmet Alaca ise 2 hafta önce başlayan eğitimi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Farklı ülkelerden gelen gazetecilerin ortak amaç etrafında buluştuğunu belirten Alaca, bu amacın zorlu koşullarda doğru haberi kamuyouna ulaştırabilmek ve bunu yaparken de güvenliklerini önceleyebilmek olduğunu söyledi.

Katılımcıların 2 hafta boyunca savaş hukuku, kişisel güvenlik, ileri sürüş teknikleri ve suda hayatta kalma gibi pek çok alanda teorik ve uygulamalı eğitim aldıklarını aktaran Alaca, böylelikle zorlu ortamlarda hazırlıklı olma konusunda ciddi pratik yapıldığını kaydetti.

Bu süreçte edinilen bilgi ve deneyimlerin gazetecilere meslek hayatları boyunca yol göstereceğine inandıklarını, savaş muhabirliğinin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Alaca, "Bu eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyorum. Hiçbir haber bir candan daha önemli değil. Haber yaparken canımızı tehlikeye atmadan bunu yapmamız lazım. Zaten tam olarak bu eğitimin de tek maksadı bu. AA olarak 2012'den bu yana sürdürdüğümüz bu savaş muhabirliği eğitimiyle gazetecilerin mesleki donanımlarını geliştirmeyi ve sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha hazırlıklı olmaları yönünde bir çaba harcıyoruz." dedi.

Eğitime katılan farklı ülkelerden gazetecilerle mesleki dayanışmayı ve tecrübe paylaşımını ciddi olarak desteklerini aktaran Alaca, eğitimde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

AA Türkiye Dış Haberler Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Muhammed Tarhan ve Filipinler'den eğitime katılan Bangsomoro ile Multimedya Ağı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tu Alid Alfonso'nun da konuşma yaptığı törende, kursiyerlere sertifikaları verildi.