AA Productions'ın Salda Gölü belgeseli COP31 Belgesel Günleri'nde izleyiciyle buluştu

AA Productions'ın Salda Gölü belgeseli COP31 Belgesel Günleri'nde izleyiciyle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Belgesel Günleri Antalya'da başladı; etkinlikte AA Productions'ın 72 dakikalık Salda belgeseli Atlas Sineması'nda gösterildi. Salda Gölü'nün Mars yüzeyiyle benzer yapısını bilimsel verilerle ele alan yapım, gölün korunması gereken doğasına dikkati çekiyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi, iklim krizinin farklı coğrafyalardaki etkilerini konu alan belgesellerin gösterildiği "COP31 Belgesel Günleri" başladı.
Etkinlik kapsamında AA Productions tarafından hazırlanan " Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluştu.
Polat Vakfı ve Nakkaş Holding'in destekleriyle hazırlanan 72 dakikalık yapım, Burdur'daki Salda Gölü'nün Mars yüzeyiyle benzerlik gösteren jeolojik ve ekolojik yapısını bilimsel veriler ışığında ele alıyor.
Salda Gölü'nün korunması gereken özgün doğal yapısına dikkati çeken belgeselde, Türkiye ve ABD'den uzman bilim insanları, biyologlar, yer bilimciler, dalgıçlar ve NASA uzmanlarının değerlendirmelerine yer veriliyor.
Saygın uluslararası festivallerde gösterilen ödüllü yapımlara yer verilen etkinlik, yarın, 31 Ekim ve 1 Kasım'daki gösterimlerle devam edecek.
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