AA Sinema Atölyesi'nde 'Spotlight' filmi çözümlendi - Son Dakika
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AA Sinema Atölyesi'nde 'Spotlight' filmi çözümlendi

Anadolu Ajansı (AA) Sinema Atölyesi serisinin beşinci etkinliği, 'Film Çözümleme: Spotlight' temasıyla düzenlendi. Etkinlikte, 'Spotlight' filmi analiz edilerek, sinemada gazeteci ve basın imajı üzerine araştırmalar yapıldı. Film çözümlemesinin, bir filmin tek bir okumasının ya da tek doğru çözümlemesinin bulunmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, filmin gazetecilik mesleğine dair önemli mesajlar verdiği vurgulandı.

07.03.2024 18:27
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Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin beşinci etkinliği, "Film Çözümleme: Spotlight" temasıyla AAtölye'de düzenlendi.

AA Akademi koordinasyonunda sinema eğitimleri kapsamındaki etkinlikte, Boston Globe gazetesine bağlı "Spotlight" adlı araştırmacı gazetecilik ekibinin, Pulitzer ödüllü yazı dizisinin ortaya çıkış sürecini anlatan ve Oscar'da "En İyi Film" ve "En İyi Özgün Senaryo" dalında ödül kazanan "Spotlight" filmi analiz edildi.

Etkinlikte, sinemada gazeteci ve basın imajı üzerine araştırmalar yapan, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal, bir filmin psikanaliz, sosyoloji, tarihsel perspektif gibi, dayandırılan kuramsal temele göre çok farklı şekillerde çözümlenebildiğini, bu nedende bir filmin tek bir okumasının ya da tek doğru çözümlemesinin bulunmadığını söyledi.

Film eleştirisi ile film çözümlemeyi de birbirinden ayıran Ünal, film eleştirisinde bir yapımın, yönetmen, senaryo, oyuncular ve filmin konusuna göre değerlendirilip beğenip-beğenmeme şeklinde yorumlanabileceğini ancak film çözümlemesinin belirli kurumsala ve bulgulara dayanan, özel bakış içermeyen bir inceleme olması gerektiğini kaydetti.

Ünal, "Film çözümleme bir filmi beğenmekten, anlattıklarına katılıp katılmamaktan veya iyi bir senaryoya sahip olup olmadığından çok, anlatısı ve sinematografi vasıtasıyla nasıl bir anlam, söylem, MİT inşa etmeye çalıştığı veya inşa ettiği üzerinedir." dedi.

"Spotlight" filmini sahneler üzerinden çözümleyen Ünal, filmin, gerçek gazetecilik hikayesine dayanması, bu gazetecilik hikayesinin Pulitzer ödülü kazanması ve filmin kendisinin de Oscar ödüllü olması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Filmin, rutin haber akışında gazetecilerin önemli haberleri kaçırabileceğine dair eleştiri getirirken, araştırmacı gazeteciliği merkeze yerleştirdiğini anlatan Ünal, "Filmleri çekildikleri dönemler açısından da değerlendirmek gerekli. Film 2015 yapımı. İnternetin ve sosyal medyanın arttığı, artık bir haber okyanusunda yüzmeye başladığımız bir dönem. Film böylesine haber yoğunluğunun olduğu bir ortamda rutin haber akışında gazetecilerin önemli bazı meselelerin haberlerini yapsa da derinliklerini kaçırabileceğini, bu nedenle güncel ve rutin haberciliğin ötesinde araştırmacı gazeteciliğe de ihtiyaç bulunduğunu alt kodlarında sunuyor" diye konuştu.

Ünal, filmin gazetecilerin derinlemesine inceleme yaptıklarında nasıl yapboz parçalarını birleştirir gibi on yıllar süren bir skandalı ortaya çıkarılabildiklerinin sahne sahne işlendiğini dile getirdi.

Bazı bölümlerini izlettiği filmin, sonunda klasik anlatı sinemasından beklenen "katarsis"i önlediğini belirten Ünal, "Film, klasik kahraman yolculuğundaki gibi kahramanın zaferiyle seyircinin katarsis yaşamasıyla bitmez. Film, gazetecinin yolculuğunu, hiç bitmeyen bir yolculuk olarak gösterir. Buradan genellediğimizde aslında film tüm gazetecilere mesajlar verir: Toplumlarda her zaman sorunlar devam ediyor, bunların ortaya çıkarılabilmesi için gazeteci yazmaya devam etmelidir." diye konuştu.

Barışkan Ünal, filmin, gazetecilerin haber toplama, kaynaklarla görüşme, bilgeleri bir araya getirme yöntemlerini anlattığı sahneler açısından mesleğe ilk başlayanlar ve gazetecilik öğrencileri için izlenmesi gerekli bir yapım olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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