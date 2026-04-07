AA\'ya 4 Ödül Birden

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibi, 4 ödül kazandı.

AGC'den yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde bir araya gelen AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal başkanlığındaki yarışma jürisi, 16 eseri ödüle layık buldu.

Cemiyet Başkanı İdris Taş, Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 153 eserin yarıştığını belirterek, ödül alanları tebrik etti.

AA Antalya Bölge Müdürlüğünden başmuhabir Hatice Özdemir Tosun "Şalvarlı Belediye Başkanı Hem Evini Hem İlçesini Kalkındırıyor" başlıklı eseriyle röportaj dalında, kıdemli kameraman Oktay Özden "Balon Turizmi" eseriyle en iyi görüntü, kıdemli foto muhabiri Orhan Çiçek ise spor haberi fotoğrafı kategorisinde "Zirveye Doğru" ve çevre haberlerinde "Kuraklık" isimli fotoğraflarıyla iki ödüle layık görüldü.

2025 AGC Antalya Basın Ödülleri Jürisi, AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Şeker, Reuters Haber Ajansı Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun'dan oluştu.