AA\'ya 4 Ödül Birden

07.04.2026 13:58
Anadolu Ajansı, 2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri'nde 4 ödül kazandı. 153 eser yarıştı.

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibi, 4 ödül kazandı.

AGC'den yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde bir araya gelen AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal başkanlığındaki yarışma jürisi, 16 eseri ödüle layık buldu.

Cemiyet Başkanı İdris Taş, Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 153 eserin yarıştığını belirterek, ödül alanları tebrik etti.

AA Antalya Bölge Müdürlüğünden başmuhabir Hatice Özdemir Tosun "Şalvarlı Belediye Başkanı Hem Evini Hem İlçesini Kalkındırıyor" başlıklı eseriyle röportaj dalında, kıdemli kameraman Oktay Özden "Balon Turizmi" eseriyle en iyi görüntü, kıdemli foto muhabiri Orhan Çiçek ise spor haberi fotoğrafı kategorisinde "Zirveye Doğru" ve çevre haberlerinde "Kuraklık" isimli fotoğraflarıyla iki ödüle layık görüldü.

2025 AGC Antalya Basın Ödülleri Jürisi, AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Şeker, Reuters Haber Ajansı Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun'dan oluştu.

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
