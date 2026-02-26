AB, 3D Yazıcılarla Silah Üretimine Düzenleme Getiriyor - Son Dakika
AB, 3D Yazıcılarla Silah Üretimine Düzenleme Getiriyor

26.02.2026 21:54
AB Komisyonu, 3D yazıcılarla silah üretimi ve kaçakçılığına karşı ortak yasal düzenleme önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 3D yazıcılarla silah üretimi dahil silah kaçakçılığı ve diğer ateşli silahlarla ilgili suçlarla mücadelede AB genelinde ortak yasal düzenleme oluşturma önerisini sundu.

Komisyondan yapılan açıklamada, yasa dışı silahların terörizm, organize suç ve çete şiddeti gibi suçların işlenmesini mümkün kılarak kamu güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, suç riskinin 3D yazıcı gibi teknolojik gelişmeler ve AB sınırları dışından gelen tehditlerle arttığı vurgulanarak, AB genelinde bu riskle mücadeleye hazır olma durumunun geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

AB genelinde ateşli silahlarla ilgili suçların tanımlanması ve cezalandırılmasında önemli farklılıklar bulunduğu ifade edilen açıklamada, Komisyonun ortak mücadele önerisiyle kolluk kuvvetlerinin bu suçlara karşı daha etkin ve uyumlu çalışmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca önerinin AB çapında ateşli silahlarla ilgili suçların ortak tanımlanması ve cezalandırılması için çerçeve geliştirilmesi, üye ülkeler arasında daha güçlü işbirliğinin desteklenmesi ve veri toplama ve kullanımının iyileştirilmesini içerdiği vurgulanarak, yasa dışı silah üretiminde 3D yazıcıların kullanılması konusundaki yasal boşluğun da giderileceği anlatıldı.

Önerinin yalnızca yasa dışı ateşli silahlarla ilgili kasıtlı suçları hedef aldığı belirtilerek, bu silahların, yasal olarak temin edilmesi ve sınırlar arası ticaretine ilişkin mevcut AB kurallarının değişmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, önerinin kabul edilmesi halinde Komisyonun değişen terör ve şiddet içeren aşırılık yanlısı tehditlerle mücadeleyi güçlendirmek için açıkladığı yeni yol haritası kapsamında yapılan ilk yasal düzenleme olacağı aktarıldı.

Planlanan değişiklikler

Öneriyle üye ülkelerin silahların 3 boyutlu çizimlerinin oluşturulması, temin edilmesi ve yayılması için en az 2 yıl, yasa dışı silahların temel bileşenlerinin ve mühimmatının bulundurulması için en az 5 yıl ve bu silahların ticareti ile üretimi için en az 8 yıl hapis cezası olmak üzere üst ceza sınırı belirlemesi hedefleniyor.

Ayrıca ülkelerin "Ulusal Ateşli Silahlar Merkezi" kurması isteniyor. Bu merkezlerin düzenli olarak "tehdit tablosu" oluşturması ve uluslararası platformlarda işbirliği için irtibat noktası olarak hizmet vermesi öngörülüyor.

Öneri kapsamında ateşli silahlarla ilgili mevcut verilerin toplanması ve standartlaştırılması planlanıyor. Bu çerçevede, yetkililer tarafından ele geçirilen ateşli silahlar hakkında bunların modeli ve türü gibi temel bilgilerin kayıt altına alınması talep ediliyor.

Ayrıca öneriyle üye ülkelerin ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin ellerindeki mevcut verileri beş yılda bir AB Komisyonu ile paylaşması talep ediliyor.

Önerinin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA

