AB, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor

15.06.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB liderleri, ABD ve İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı ve uygulanmasını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Şimdi öncelik, anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır." ifadesini kullanan von der Leyen, mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden ulaşıma açılmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve geçişlerin herhangi bir ücretlendirmeye tabi olmaması gerektiğini belirtti.

Mutabakatın aynı zamanda Orta Doğu'da barış ve güvenliğe yönelik daha kapsamlı müzakerelerin önünü açması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Elbette Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barıştan söz etmek mümkün değildir. Avrupa, bir kez daha tüm taraflara Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve gerçek bir ateşkesi hayata geçirmeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğuna da işaret ederek "Bu kriz aynı zamanda açık bir ders de içermektedir. Enerji bağımlılıklarının bir kez daha bir araç olarak kullanıldığı görülmüştür. Tedarik güzergahlarımızı çeşitlendirmeli ve Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak için alternatif ihracat koridorları geliştirmeliyiz." uyarısında bulundu.

"Artık silahlar susmalı"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X'ten yaptığı açıklamada, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu maliyetli savaşın sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Tüm tarafların diplomatik çabalarını takdir ettiğini aktaran Costa, artık silahların susması ve çözülmemiş anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Costa, "AB, Orta Doğu genelinde kalıcı barışa yönelik kapsamlı bir stratejinin ilerletilmesine katkı sunmaya hazırdır." mesajını verdi.

"Kalıcı olmasını temenni ediyoruz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, mutabakatın herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Mutabakatın öncelikle Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak ve ardından nükleer mesele başta olmak üzere, bölgedeki istikrar açısından önem taşıyan diğer kritik konulara ilişkin müzakerelere geçmek için atılmış ilk adım teşkil ettiğini belirten Kallas, adımın kalıcı olmasını temenni ettiğini söyledi.

AB'nin destek sunmayı da teklif ettiğini aktaran Kallas, Birliğin nükleer müzakereler konusunda önemli bir uzmanlığa sahip olduğunu kaydetti.

Kallas, AB'nin bunun yanı sıra diğer alanlarda da katkı sağlayabileceğini, dışişleri bakanlarının bu konuyu da ele alacağını sözlerine ekledi.

"Yeni bir dönemin başlangıcı olmalı"

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, X'ten yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Prevot, bu sonucun elde edilmesi için yoğun çaba gösteren Pakistan, Katar ve diğer tüm arabulucuları takdir ettiklerini belirtti.

Anlaşmanın hızla uygulanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve engelsiz seyrüsefer özgürlüğüyle yeniden açılmasını umduklarını aktaran Prevot, ülkesinin de katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Prevot, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, bölge için yeni bir dönemin kapısını açmalıdır. Aynı zamanda İran için de yeni bir dönemin başlangıcı olmalıdır. Nükleer programın olmadığı ve yetkililerin vatandaşlarının meşru demokratik taleplerine kulak verdiği bir dönem."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:45:53. #7.13#
SON DAKİKA: AB, ABD-Iran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.