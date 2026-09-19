AB, ABD'yi Filistin heyetine vize reddini yeniden gözden geçirmeye çağırdı - Son Dakika
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AB, ABD'yi Filistin heyetine vize reddini yeniden gözden geçirmeye çağırdı

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AB, ABD'den Filistin heyetine giriş vizesi verilmemesi kararını yeniden değerlendirmesini istedi. EEAS, kararın art arda ikinci yıl alındığını ve BM 81. Genel Kurulu öncesine denk geldiğini belirterek ABD'nin ev sahibi ülke yükümlülüklerini hatırlattı.

Avrupa Birliği (AB), ABD'ye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak Filistin heyeti üyelerine giriş vizesi verilmemesi kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, Filistin heyeti üyelerine art arda ikinci yıl giriş vizesi verilmemesi kararından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kararın, Filistin heyetinin New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu'na katılımı öncesinde alındığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin BM ile mevcut merkez anlaşmaları ve ev sahibi ülke olarak yükümlülükleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "BM ile mevcut merkez anlaşmaları ve ev sahibi devlet sıfatıyla üstlendiği yükümlülükler ışığında, ABD'yi bu kararı yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Filistinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ikinci yıl üst üste sürdürme kararı almıştı.

BM Genel Kurulu, gelecek hafta yapılacak BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 17 Eylül'de 3'e karşı 152 oyla kabul etmişti.

Kaynak: AA
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