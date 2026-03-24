AB'de Krizlere Hazırlıklılık Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hadja Lahbib, AB kriz hazırlıklarında toplumun tüm kesimlerinin aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, AB'de krizlere karşı hazırlıklılığın toplumun tüm kesimlerini kapsayan, esnek ve koordineli bir yaklaşımla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lahbib, Brüksel'de AB Hazırlıklılık Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, krizlere karşı hazırlığın yalnızca kurumların hızlı tepki vermesiyle sınırlı olmadığını, toplumun tamamının sürece aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hazırlıklılığın güçlü bir liderlik gerektirdiğini belirten Lahbib, bunun sadece afet anında verilen tepkilerle ilgili olmadığını, insanların riskleri anlamasını sağlamak, onları pratik biçimde hazırlamak ve sürecin tam parçası haline getirmek anlamına geldiğini ifade etti.

Avrupa'nın doğal afetlerden hibrit tehditlere, siber saldırılardan insansız hava araçlarına ve yapay zekanın istikrarsızlaştırıcı etkilerine kadar geniş bir risk yelpazesiyle karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Lahbib, bu tehditlerin farklı olsa da toplumlar üzerindeki etkisinin benzer olduğunu söyledi.

Ukrayna örneğine değinen Lahbib, savaş öncesinde hazırlık planlarının mevcut olduğunu ancak savaşın gerçekliği karşısında bu planların hızla sınandığını belirterek, Ukrayna'nın en büyük gücünün planlarının kusursuz olması değil, değişen koşullara hızlı şekilde uyum sağlayabilmesi olduğunu kaydetti.

Hazırlıklılığın statik bir süreç olamayacağını vurgulayan Lahbib, Avrupa'da bu yaklaşımın sürekli, esnek ve değişen tehditlere hızlı yanıt verebilecek şekilde geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kriz anlarında temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesinin önemine işaret eden Lahbib, hazırlıklılığın pratikte hastanelerin çalışmaya devam etmesi, enerji ve su arzının sürmesi ve gıdaya erişimin sağlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Sivil ve askeri unsurlar arasında daha güçlü işbirliği gerektiğini belirten Lahbib, özellikle Baltık bölgesi ve Avrupa'nın kuzeydoğu hattının öncelikli alanlar arasında yer aldığını bildirdi.

Özel sektörün rolüne de dikkati çeken Lahbib, kritik tedariklerin büyük bölümünün özel sektör tarafından sağlandığını, bu nedenle şirketlerin ve tedarik zincirlerinin hazırlıklılık stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

AB'nin bu yıl kapsamlı bir risk ve tehdit değerlendirmesi yayımlayacağını belirten Lahbib, ayrıca basit, ölçülebilir ve uygulanabilir asgari hazırlıklılık gerekliliklerinin de açıklanacağını aktardı.

Lahbib, Orta Doğu'daki kriz sırasında AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulduğunu hatırlatarak, 23 ülkenin katılımıyla 13 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, ancak krizlerin yalnızca ulaştırma değil enerji, çevre ve tedarik zincirleri üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Bu nedenle AB düzeyinde daha güçlü koordinasyon gerektiğini vurgulayan Lahbib, farklı sektörler arasında hızlı bilgi paylaşımını sağlayacak bir kriz koordinasyon merkezi kurulmasının planlandığını kaydetti.

Lahbib, hazırlıklılığın yalnızca Brüksel merkezli bir proje olmadığını belirterek, bunun tüm toplumun sahiplenmesi gereken ortak bir Avrupa sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:25:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.