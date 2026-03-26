AB'de Yolsuzlukla Mücadele Tasarısı Görüşüldü
AB'de Yolsuzlukla Mücadele Tasarısı Görüşüldü

26.03.2026 02:04
Avrupa Parlamentosu, AB ülkeleri için yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştiren tasarıyı oyladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören karar tasarısı görüşüldü.

Genel Kurul'da konuşan AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu Üyesi Michael McGrath, yolsuzluğun vatandaşların demokrasiye olan güvenini ciddi şekilde zedelediğini ve diğer suçlara zemin hazırladığını belirtti.

McGrath, Genel Kurul'da oylanacak tasarının kabul edilmesi halinde ilk kez yolsuzlukla mücadelede AB genelinde standartlar belirleyen yasal düzenlemenin yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Tasarıda üye ülkelerin ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisine sahip olması şartının yer aldığını belirten McGrath, "Yolsuzluğa karşı mücadele güçlendirilmelidir. Tasarı da bunu amaçlamaktadır ancak öncelikle yolsuzluğu önleme yöntemlerimizi de güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle tasarının önleme ve dürüstlük konusunda güçlü bir bölüm içermesi özellikle önemlidir." dedi.

McGrath, tasarının yolsuzluk soruşturmalarının daha etkili hale getirilmesine katkıda bulunacağını kaydederek, "Üye ülkeler, kolluk kuvvetlerinin ve savcıların yolsuzlukla mücadele için yeterli soruşturma araçlarına sahip olmalarını sağlamak zorunda kalacaklardır." diye konuştu.

Tasarıya ilişkin raportörlük görevini üstlenen milletvekili Raquel Garcia Hermida van der Walle de konuşmasında, yolsuzluğun ölümlere sebep olduğunu ve milyonlarca avroya mal olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, bu tasarı daha iyi, iddialı, etkili ve bu parlamentonun isteklerine daha uygun olabilirdi." diye konuşan van der Walle, tasarının son metninin oluşturulması için AB Konseyi'yle yürütülen müzakerelerde üye ülkelerin "işleri kolaylaştırmadığını" aktardı."

Van der Walle, tasarının kabul edilmesi halinde "yolsuzluktan arınmış, vatandaşların hükümetlerinin kendi çıkarlarını değil onları gözettiğine güvendiği Avrupa'ya" birkaç adım daha yaklaştıracağını ifade etti.

AB Komisyonu, 3 Mayıs 2023'te yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tasarının hazırlanması için öneride bulunmuştu.

Bu konudaki çalışmaların başlamasının ardından AB Konseyi ve AP, 2 Aralık 2025'te tasarı konusunda anlaşmaya varmıştı.

AP'nin ilgili komitesi, 27 Ocak 2026'da tasarıyı 54 lehte 11 aleyhte oy ile kabul etmiş ve böylece tasarı Genel Kurul'a taşınmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'de Yolsuzlukla Mücadele Tasarısı Görüşüldü - Son Dakika

İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
SON DAKİKA: AB'de Yolsuzlukla Mücadele Tasarısı Görüşüldü - Son Dakika
