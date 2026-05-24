AB'den ABD-Iran Anlaşmasına Destek

24.05.2026 13:17
Ursula von der Leyen, ABD ve İran arasında anlaşma ilerlemesini memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması yönündeki ilerlemeyi" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, çatışmayı "gerçekten yatıştıracak", Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak ve seyrüsefer serbestisini garanti altına alacak anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, Washington ve Tahran arasında "anlaşmaya varılmasına yönelik ilerlemeyi" memnuniyetle karşıladığını aktardı.

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa'nın, kalıcı diplomatik çözüme ulaşılması, savaşın tedarik zincirleri ve enerji fiyatları üzerindeki etkilerini sınırlamak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğine işaret ederek, "Ayrıca İran, doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bölgedeki istikrarı bozan eylemlerine ve komşularına yönelik haksız ve tekrarlanan saldırılarına son vermelidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini, bugün içinde bu konuda yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

