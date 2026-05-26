AB'den Baltık Ülkelerine 12 Milyar Avro Savunma Desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programı kapsamında Baltık ülkelerine ilave 12 milyar avro kaynak sağlanacağını ve uyum fonlarından ayrılan 1,5 milyar avronun da ilk kez savunma yatırımlarında kullanılacağını söyledi.

Von der Leyen, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Baltık ülkelerinde yaşananların "izole olaylar olmadığını" vurgulayan von der Leyen, "Bu, Rusya'nın demokratik toplumlarımızı istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı stratejisidir." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın daha önce göçmenleri araçsallaştırarak sınırdan geçirmeye çalıştığını anımsatarak, "Ukrayna'daki savaş alanlarında olduğu gibi Rusya burada da başarısız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baltık halkının "sakinlik ve sorumlulukla" hareket ettiğini söyleyen von der Leyen, Avrupa'nın Estonya, Letonya ve Litvanya ile tam dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, Baltık ülkelerine "SAFE" programı kapsamında ilave 12 milyar avro kaynak sağlanacağını belirterek, Litvanya'nın planının imzalandığını, Estonya ve Letonya ile de anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

AB'nin Avrupa Hazırlık Bölgeleri kapsamında Doğu Kanadı Gözetleme Sistemi ve Avrupa Hava Kalkanı dahil 16 yeni projeyi seçtiğini aktaran von der Leyen, Baltık şirketlerinin siber savunma ve dron karşıtı sistemlerdeki katkılarının Avrupa için önemli olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, uyum fonlarının ilk kez savunma harcamalarına açıldığını ve Baltık ülkelerinde savunma hazırlıkları, sınır gözetimi ve ekonomik güvenlik için 1,5 milyar avronun yeniden yönlendirildiğini bildirdi.

Mevcut olayların güvenlik açıklarını ortaya çıkardığına işaret eden von der Leyen, hazırlıklı olmanın toplumsal dayanıklılık, ekonomi politikaları ve güvenlik mimarisinin temel ilkesi olması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın doğu sınırındaki ülkelerin bugün yaşadıklarının yarın Avrupa'nın geri kalanında da görülebileceğine, ortak alarm sistemleri ve sınır ötesi koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Doğu Kanadı Gözetleme Sistemi'nin Avrupa güvenlik mimarisinin temel unsurlarından biri olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, ulusal sistemlerin Copernicus ve Galileo programlarıyla daha iyi entegre edilmesinin bilgi paylaşımı ve erken uyarı kapasitesini artıracağını dile getirdi.

Von der Leyen, NATO ile tam koordinasyon içinde bölgedeki dron karşıtı ve erken uyarı sistemlerinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesini önerdi.

"Avrupa ve Ukrayna, rakiplerinden daha yenilikçi bir sanayi kapasitesi oluşturmalı"

Ukrayna'nın Avrupa'nın savunma sanayi stratejisine entegre edilmesinin önemine işaret eden von der Leyen, Ukrayna'nın savaş alanındaki tecrübelerinin Avrupa'nın savunma kapasitesinin uyarlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Yeni nesil savunma teknolojilerinde koordinasyonun derinleştirilmesinin stratejik çıkar olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Avrupa ve Ukrayna birlikte rakiplerinden daha yenilikçi bir sanayi kapasitesi oluşturmalı." dedi.

Von der Leyen, hibrit saldırılar, siber saldırılar, dış müdahaleler ve dezenformasyonun düzenli hale geldiğini belirterek, bu tür tehditlerle karşılaşan üye ülkelerin Avrupa dayanışmasına güvenebilmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin hibrit tehdit durumları için özel protokol geliştirmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, bunun AB araçlarının hızlı biçimde devreye sokulmasını sağlayacağını söyledi.

"Barışı korumanın en iyi yolu caydırıcılıktır." diyen von der Leyen, Avrupa'nın dikkatli ve birlik içinde kalması çağrısında bulundu.

"Şu aşamada herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum"

Von der Leyen, bir soru üzerine, finansmanın mevcut kaynaklar ve gelecek çok yıllı mali çerçeve (MFF) kapsamında sağlanacağını belirterek, birkaç hafta önce alınan kararla uyum fonlarından ayrılan 1,5 milyar avronun savunma yatırımlarında kullanılabildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce oluşturulan ve 28 milyar avroluk bütçeye sahip "East Invest" mekanizmasının da devreye alındığını kaydeden von der Leyen, bunun mevcut finansman araçları arasında yer aldığını ifade etti.

Von der Leyen, bir soru üzerine, Belarus'a karşı yaptırımların kaldırılması için halihazırda gerek görmediğini belirtti.

Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler yürütmek üzere özel temsilci atayıp atamayacağına ilişkin bir soruya von der Leyen, herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmak istemediğini dile getirdi.

Avrupa'nın savaşın başından bu yana barış sürecine katılmaya hazır olduğunu ifade eden von der Leyen, ancak Rusya'nın şu aşamada barış yönünde istek göstermediğini savundu.

Von der Leyen, son dönemdeki bombardımanların bunun göstergesi olduğunu belirterek, Rusya'nın büyük sayıda asker kaybetmesine rağmen toprak kazanımı elde edemediğini ve ekonomisinin AB yaptırımlarından giderek daha fazla etkilendiğini söyledi.

Yeni yaptırım paketinin hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden von der Leyen, Rus halkının da savaşın ekonomik etkilerini günlük yaşamında giderek daha fazla hissettiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna için 90 milyar avroluk kredi paketini tamamladığını belirterek, bunun Ukrayna'ya askeri kapasite ve gelecek 2 yıl için bütçe konusunda güvence sağlayacağını kaydetti.

Ukrayna'nın müzakereleri "güçlü bir pozisyondan" yürütmesi gerektiğini dile getiren von der Leyen, olası temsilci konusunda ise "Şu aşamada herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.