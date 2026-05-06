AB'den Çocuklar İçin Yaş Doğrulama Uygulaması

06.05.2026 00:47
AB, çevrimiçi çocuk koruma için yaş doğrulama uygulamasını üye ülkelerin kullanımına sundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik yeni yaş doğrulama uygulamasının üye ülkelerin kullanımına hazır hale getirildiğini açıkladı.

Virkkunen, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan'da duyurulan uygulamanın, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından üye ülkeler tarafından sistemlerine entegre edilerek kullanıma sunulabileceğini belirtti.

Komisyonun ayrıca üye ülkelere yönelik bir tavsiye kararı kabul ettiğini aktaran Virkkunen, yaş doğrulama araçlarının hızla yaygınlaştırılması ve güvenli, gizlilik dostu çözümler geliştirilmesi için ortak standartlar oluşturulacağını ifade etti.

Bu çerçevede bir "Yaş Doğrulama Programı" da kurulacağını kaydeden Virkkunen, yaş doğrulama hizmeti sunacak sağlayıcılar için kriterler belirleneceğini ve bu kriterleri karşılayan şirketlerin listeleneceğini kaydetti.

Instagram ve Facebook

Öte yandan Virkkunen, Meta'ya ait Instagram ve Facebook platformlarının, çocukların korunmasına ilişkin yükümlülükleri ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Virkkunen, çocukların hesap oluştururken yanlış doğum tarihi girerek yaş kısıtlamalarını kolaylıkla aşabildiğini ve mevcut denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını belirtti.

AB'de 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 12'sinin Instagram veya Facebook kullandığını ifade eden Virkkunen, bu durumun çocukları siber zorbalık, istismar ve yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

AB'nin söz konusu uygulamasının duyurulmasının ardından bazı haberlerde ve uzman değerlendirmelerinde, sistemin "iki dakikada" aşılabileceği ve güvenlik açıkları barındırabileceği yönünde yorumlar yapılmıştı.

Kaynak: AA

