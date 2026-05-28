AB’den Filistinli hakları için yaptırımlar

28.05.2026 17:50
AB, Batı Şeria'da insan hakları ihlalleri yapan İsraillilere ve kuruluşlara yaptırım getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttuğu, işgal altındaki Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler ile onları destekleyen 4 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden" sorumlu olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınanlar arasında, yerleşim faaliyetlerini teşvik eden "Nachala Settlement Movement" adlı oluşum ile örgütün yöneticisi Daniella Weiss'in yer aldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu hareketin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açan eylemleri teşvik ettiği, kurduğu yasa dışı yerleşim noktalarının Filistinlilerin tarım ve otlak alanlarına erişimini engellediği kaydedildi.

AB ayrıca, İsrailli STK "Regavim" ile kuruluşun direktörü Meir Deutsch'u da yaptırım listesine ekledi. Regavim'in, Batı Şeria'daki Filistin mülklerinin yıkılması için faaliyet yürüttüğü ve İsrail'in bölgedeki kontrolünü genişletmeyi amaçladığı belirtildi. Kuruluşun, Batı Şeria'daki Beytüllahim yakınlarında bulunan ve AB fonuyla inşa edilen bir Filistin ilkokulunun yıkılması için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

"Hashomer Yosh" adlı kuruluş ve başkanı Avichai Suissa da yaptırım uygulananlar arasında yer aldı. Açıklamada, kuruluşun Batı Şeria'daki şiddet olaylarıyla bağlantılı yerleşim noktalarına lojistik destek sağladığı, silahlı gönüllüler organize ettiği ve saldırılara karışan güvenlik görevlilerini desteklediği bildirildi.

AB Konseyi ayrıca, "Gush Emunim" hareketine bağlı "Amana" kooperatifini de yaptırım listesine dahil etti. Açıklamada, Amana'nın en az 30 yasa dışı yerleşim noktası ve yerleşimin kurulması ile finansmanında rol oynadığı belirtildi.

AB'nin yaptırım kararı kapsamında listedeki kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak, kendilerine doğrudan veya dolaylı ekonomik kaynak sağlanması yasaklanacak. Yaptırım uygulanan kişilere ayrıca AB'ye seyahat yasağı getirilecek.

Bugünkü kararla AB'nin "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" kapsamındaki yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluş sayısı 177'ye yükseldi.

AB, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ilk yaptırım kararını Nisan 2024'te almış, Temmuz 2024'te yaptırım listesini genişletmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

