AB'den Gazze için ateşkes çağrısı - Son Dakika
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AB'den Gazze için ateşkes çağrısı

AB, Gazze'de kalıcı ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılmasını istedi.

03.03.2025 10:29
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BRÜKSEL, 3 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB), Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin hızla yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası sözcüsü Anouar El Anouni, pazar günü yaptığı açıklamada "Kalıcı bir ateşkes, geri kalan tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına katkıda bulunacak ve Gazze'de toparlanma ve yeniden inşanın başlaması için gerekli koşulları sağlayacak. Bunu gerçekleştirmek için tüm taraflara siyasi sorumluluk düşüyor" dedi.

Sözcü, AB'nin ihtiyaç sahibi Filistinlilerin yeterli insani yardıma tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanması ve insani yardım çalışanları ve uluslararası kuruluşların Gazze'de etkin ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerine izin verilip bunun kolaylaştırılması yönündeki çağrılarını yinelediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Gazze için ateşkes çağrısı - Son Dakika

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