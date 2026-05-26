AB'den Gazze'ye İnsani Yardım Uyarısı

26.05.2026 14:56
AB, Gazze'ye insani yardım akışının yetersiz ve düzensiz olduğunu belirterek durumu kritik buldu.

Avrupa Birliği (AB), Gazze'ye giren insani yardım akışının son derece yetersiz ve düzensiz olduğu konusunda uyardı.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, AA muhabirinin Gazze'deki insani duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'nin unutulmuş bir kriz haline gelmemesi gerektiğinin altını çizen Hrncirova, "Durum hala son derece vahim." uyarısında bulundu.

Hrncirova, Gazze'ye giren insani yardım akışının son derece yetersiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bazı haftalar gıda yardımının neredeyse hiç ulaşmadığına dikkati çekti.

Gazze'de çocukların büyük çoğunluğunun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığına işaret eden Hrncirova, "Geçen yıl Gazze'de kıtlığı kontrol altına almayı başardık, ancak bu kıtlığın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor." uyarısını yaptı.

Hrncirova, Gazze'de insanların örneğin et, taze sebze ve meyveye erişemediğini belirterek, böylesine uzun süren bir kriz ortamında bunun insanların sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olacağını dile getirdi.

Gazze'deki mevcut tablonun bir parçasının da haşereler olduğuna işaret eden Hrncirova, çocukların adeta çöp dağlarının üzerinde oynadığını, bu çöp yığınlarının da hastalık taşıyan fareler ve diğer kemirgenlerle dolu olduğunu söyledi.

Hrncirova, ayrıca böceklerin de hastalıkların yayılmasına neden olduğunu aktararak, "Bu hastalıkları tedavi etmek ise oldukça zor çünkü sağlık sistemi ağır şekilde zarar görmüş durumda. Gazze'deki sağlık çalışanları ve doktorlar insanları tedavi etmek için ihtiyaç duydukları en temel ekipmanlara bile sahip değiller." diye konuştu.

AB'nin insani yardım sistemi reforme edilecek

AB'nin Filistin halkına insani yardımları sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Hrncirova, aynı zamanda AB'nin insani yardım sistemi reformuna ilişkin bir iletişim belgesi sunacağını duyurdu.

Hrncirova, "Ancak Gazze örneği, neden bir yeniden yapılanmaya ve insani yardım sisteminde reforma ihtiyaç duyduğumuzu çok iyi gösteriyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrasında tasarlanan mevcut sistem, Gazze krizi, Ukrayna'daki savaş ya da Sudan'daki kriz gibi uzun süre devam eden çatışmaları yeterince hesaba katmıyordu. Bu nedenle dünya genelindeki insani yardım sistemine yeni unsurlar eklememiz ve sistemi reformdan geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Gazze, Çevre, Dünya, Son Dakika

