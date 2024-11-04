AB'den Güney Kore ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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AB'den Güney Kore ile İşbirliği Vurgusu

Borrell, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesiyle AB-Güney Kore işbirliğinin artması gerektiğini belirtti.

04.11.2024 16:46
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin AB- Güney Kore işbirliğinin artırılması ihtiyacını doğurduğunu dile getirdi.

Borrell, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen AB-Güney Kore Stratejik Diyaloğu öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB ve Güney Kore'nin stratejik ortaklar olduğunu anımsatan Borrell, mevcut koşullarda artan jeopolitik gerilimler, teknolojik riskler ve iklim değişikliğinin her iki taraf için de tehdit teşkil ettiğini söyledi.

Borrell, "Hint-Pasifik; dijital dönüşüm, iklim değişikliği, Çin'in yükselişi ve birbirine bağlı dünyamızda pek çok küresel değişimin merkezinde yer alıyor. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki gelişmeler coğrafi sınırlarla sınırlı değildir." diye konuştu.

Modern siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmelerin coğrafi sınırları giderek aştığını ve eş güdümlü eylem gerektirdiğini ifade eden Borrell, coğrafi olarak birbirinden uzak olan çatışmaların, küresel istikrar üzerindeki etkileri açısından birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Borrell, "Bu yarımadadaki ve Ukrayna'daki gelişmeler, birbirlerinden çok uzakta olsalar da Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da konuşlandırılması da dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılıdır ve bu da ortak güvenlik gündemimizin önemini tekrar ortaya koymaktadır. Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da bulunması, birlikte çalışma ihtiyacımızı artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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