AB'den İspanya'ya Göç Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den İspanya'ya Göç Desteği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Ceuta'daki düzensiz göçmenlere karşı İspanya'ya destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, düzensiz göçmenlerin Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçme girişimine ilişkin, AB'nin İspanya'ya desteğini artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Brunner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğin dış sınırlarının korunması, yasa dışı göçle mücadele çabalarımızın kritik bir parçasıdır. Ceuta'da gelişen duruma ilişkin olarak ilgili makamlarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

AB'nin desteğini artırmaya hazır olduğunu İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya ilettiğini belirten Brunner, bu desteğin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) aracılığıyla sağlanacak yardımları da kapsadığını aktardı.

Brunner, ayrıca tehlikeli göç rotalarının önlenmesi için Fas makamlarıyla da temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

Olay

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İspanya'ya Göç Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 01:17:07. #7.12#
SON DAKİKA: AB'den İspanya'ya Göç Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.