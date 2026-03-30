Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den İsrail'e Dini Özgürlük Uyarısı

30.03.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Kudüs'te dini özgürlük ihlallerine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesinin dini özgürlük ihlali olarak nitelendirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kallas, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği'nin Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini dini özgürlük ihlali olarak nitelendirdi.

Söz konusu kararın kutsal mekanlara ilişkin uzun süredir yürürlükte olan koruma düzenlemelerine de aykırı olduğunu belirten Kallas, "Kudüs'te ibadet özgürlüğü, istisnasız şekilde tüm inançlar için tam olarak garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Kallas, Kudüs'ün çok dinli yapısının korunmasının önemine de dikkati çekti.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:32:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.