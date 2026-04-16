AB'den İsrail'e İhlal Tepkisi
AB'den İsrail'e İhlal Tepkisi

16.04.2026 11:23
Aubry, 1 milyon imza ile AB'nin İsrail'e karşı adım atmasını istiyor; hedef 1,5 milyon imza.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Grup Eş Başkanı Manon Aubry, Avrupa ülkelerinde vatandaşların topladığı 1 milyondan fazla imzayla Avrupa Birliği'nin (AB) "uluslararası hukuku yok eden" İsrail'e karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Aubry, AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için başlatılan imza kampanyasının 1 milyonu aştığının duyurulmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI) kapsamında üç ayda 1 milyondan fazla imzaya ulaşıldığına dikkati çeken Aubry, bunun Avrupa genelinde yükselen siyasi baskının göstergesi olduğunu söyledi.

Aubry, kampanyanın aylar süren hazırlıkların ardından ocak ayında başlatıldığını, kısa sürede ulaşılan imza sayısının "kitlesel toplumsal hareketi" yansıttığını ifade etti.

Hedef 1,5 milyon

Bazı imzaların geçerlilik incelemesi sırasında elenebileceğini, bu nedenle hedeflerini 1,5 milyon imza olarak belirlediklerini belirten Aubry, "Hem güvenli bir marj oluşturmak hem de siyasi baskıyı artırmak istiyoruz." dedi.

Aubry, 1,5 milyon imzaya ulaşılması halinde kampanyanın sonlandırılacağını ve AP'de resmi sürecin başlayacağını, bunun ardından AB Komisyonunun 6 ay içinde yanıt vermek zorunda kalacağını söyledi.

Fransız milletvekili, "(Girişimin) İşe yaraması gerekiyor çünkü Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da yaşanan korkunç ve dramatik durum karşısında kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Gerçek şu ki İsrail devleti ve (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, uluslararası hukuku tamamen yok etti. Mesele, uluslararası hukuku yeniden tesis etmek ve hala kurtarılabilecek olanı kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.

AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden Aubry, Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının somut baskı aracı olacağını, Avrupa kamuoyunun bu yönde giderek daha güçlü bir talep ortaya koyduğunu söyledi.

Anlaşma tartışmanın odağında

AB ile İsrail arasında Tel Aviv yönetimine ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan tepkilerin merkezinde yer alıyor.

AB yönetimi, uzun süre kamuoyundan yükselen askıya alma çağrılarına yanıt vermezken AB Komisyonunun geçen yıl başlattığı incelemede İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği belirlendi.

İzleyen süreçte gündeme gelen sınırlı yaptırım seçenekleri ise ateşkes süreci gerekçe gösterilerek hayata geçirilmedi.

Son umut

13 Ocak'ta başlatılan ECI, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını talep ediyor.

2012'de yürürlüğe giren düzenlemeye göre, en az 7 üye ülkeden toplanan 1 milyon geçerli imza, AB Komisyonunu talebi resmi olarak incelemeye zorluyor.

Bu süreç, Komisyonu yasa teklifi sunmaya mecbur bırakmasa da kurumun siyasi tutumunu açıklamasını ve gerekçeli yanıt vermesini zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:59
11:34
11:30
11:16
11:06
11:03
