AB'den İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Uyarısı - Son Dakika
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AB'den İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Uyarısı

17.07.2026 22:39
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AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim genişletme planlarını endişe verici buldu.

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda yasa dışı yerleşim yerini genişletme kararını "endişe verici bir gelişme" olarak niteledi.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kapsamında ciddi miktarda kaynak ayırma kararını kınadı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki yerleşimin genişlemesine önemli miktarda yeni fon ayırma kararı endişe verici bir gelişme. Bu durum, Batı Şeria'daki hassas bölgelerdeki yerleşimlerin daha da kökleşmesine yol açacak. Filistinli toplulukların ise daha fazla parçalanmasına neden olacak. Bu da insan hakları ihlalini artıracak." ifadesi kullanıldı.

AB'nin İsrail'in Filistin topraklarında bulunan "Givat Zeev" yerleşim yerini "kente" dönüştürme kararını kabul etmediği belirtilen açıklamada, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri genişletme, topraklara el koyma ve yıkım gibi iki devletli çözümü zedeleyen tek taraflı adımlardan kaçınması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdaresi Planlama Konseyi"nin, Batı Şeria'daki çeşitli yerleşimlerde 2 bin 162 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

Plan kapsamında Beytullahim'in güneyindeki Guş Etzion yerleşim bloğunda yer alan Givat yerleşiminde 1006, Nablus'un güneyindeki Har Braha yerleşiminde 922 ve El Halil kentindeki Kiryat Arba yerleşiminde 234 yeni konutun inşa edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Uyarısı - Son Dakika

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