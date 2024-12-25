AB'den Kazakistan Uçak Kazasına Taziye

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, X hesabından yaptığı paylaşımda kaza haberini "üzüntüyle" öğrendiklerini belirtti.
El Anouni, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Kazakistan'daki uçak kazası
Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü- Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ile 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
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