AB'den Körfez Ülkelerine Destek

29.03.2026 18:43
AB Konseyi Başkanı Costa, Körfez'deki saldırıların durması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini belirterek, AB'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Costa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

AB'nin "bölgede sivilleri ve altyapıyı hedef alan İran'ın süregelen hava saldırıları ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları" karşısında Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunun altını çizen Costa, saldırıların derhal durması gerektiğini kaydetti.

Costa, BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldıklarını kaydederek, AB'nin, en fazla etkilenen ülkelerden biri olan BAE'nin yanında olduğunu yineledi.

AB'nin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla tüm taraflara gerilimi düşürmeleri çağrısında bulunduğunu aktaran Costa, birliğin diplomasiye şans tanınması çağrısını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu
Trump’tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur’an-ı Kerim’i alet eden fenomen rezil oldu Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

18:37
İmzalar atıldı Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
