AB'den Lübnan-İsrail Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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AB'den Lübnan-İsrail Ateşkes Çağrısı

Avrupa Birliği, Lübnan ve İsrail'e Mavi Hat boyunca ateşkes uygulanması için çağrıda bulundu.

27.09.2024 12:14
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BEYRUT, 27 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği, Lübnan ve İsrail'e tüm sınır ötesi tehditlere son verme ve Lübnan'ın güneyindeki tampon bölge olan Mavi Hat boyunca ateşkes uygulama çağrısı yaptı.

AB Lübnan Delegasyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Her iki tarafı da Mavi Hat boyunca tüm sınır ötesi tehditleri derhal ve etkili bir şekilde sona erdirecek bir ateşkesi acilen uygulamaya ve daha geniş kapsamlı müzakere yoluyla çözümün çerçevesinde her iki tarafta yerlerinden edilmiş nüfusun güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam ve mütenazır şekilde uygulanması konusunda çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

"Gerilimin daha da tırmanmasının bölge ve ötesi için dramatik sonuçlar doğuracağına" dikkat çeken açıklamada, uluslararası topluma devam eden diplomatik çabaları desteklemek üzere harekete geçme çağrısı yapıldı.

Lübnan'a desteğini de yineleyen AB, "Lübnan halkı, üye devletlerin ve AB'nin kendilerini desteklemeye devam edeceğinden emin olabilir" ifadelerini kullandı.

Pazartesi gününden bu yana Lübnan'a yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenleyen İsrail, ülke genelinde 650'den fazla kişinin ölümüne ve 2.000'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İsrail ordusu, bu süre zarfında 2.000'den fazla noktayı hedef aldığını bildirdi. Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin Çarşamba günü yaptığı açıklamada bombardıman nedeniyle içinde bulunduğumuz haftada 150.000'den fazla kişinin yerlerinden olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

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