AB'den Riyad Havalimanı saldırısına tepki geldi, 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı - Son Dakika
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AB'den Riyad Havalimanı saldırısına tepki geldi, 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı

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AB yetkilileri, Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi; von der Leyen saldırıyı tehlikeli tırmanış, Kallas ise terör eylemi olarak niteledi. GACA, dünkü saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Husilerin, Suudi Arabistan'daki Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği ve bugüne kadarki en ölümcül saldırı, tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor." uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten von der Leyen, "İran'ın vekil güçleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, bölgeyi bir şiddet sarmalına sürüklüyor." ifadesini kullandı.

Saldırıların, küresel ulaşım ve enerji açısından kritik öneme sahip merkezleri istikrarsızlaştırdığını ve etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini kaydeden von der Leyen, "Sivilleri hedef alan bu ölümcül saldırılar derhal durdurulmalıdır." mesajını verdi.

"Dehşet verici bir terör eylemidir"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise X'teki paylaşımında, "Suudi Arabistan'ın Riyad Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırı, dehşet verici bir terör eylemidir. Sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım gözetmeksizin hedef alan saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yakın temas halinde olduğunu aktaran Kallas, AB dışişleri bakanlarının yarın Lüksemburg'da düzenleyeceği toplantıda bölgede artan gerilimin ele alınacağını ifade etti.

Kallas, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonu ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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