AB'den Rusya'ya uyarı, Daha büyük bedel ödetilmeli - Son Dakika
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AB'den Rusya'ya uyarı, Daha büyük bedel ödetilmeli

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarının arttığını belirterek Putin durdurulmadığı sürece durmayacağını söyledi. Kallas, Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa'nın da daha büyük bir bedel ödetmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarının giderek arttığını belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa da daha büyük bir bedel ödetmelidir." dedi.

Kallas, Strazburg'da "AB üyelerine yönelik hibrit tehditler" başlığıyla düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu oturumunda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısını başlattığı 2022'den bu yana Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarda istikrarlı bir artış yaşandığını aktaran Kallas, Rusya'nın hedef aldığı ülkeye göre farklı yöntemlere başvurduğunu belirtti.

Kallas, bazı ülkelerde bilgi alanının manipüle edildiğini, toplumsal bölünmelerden yararlanıldığını ve seçimlere müdahale edildiğini, bazı ülkelerde ise askeri altyapı, toplu taşıma ve kritik altyapının hedef alındığını ifade etti.

Kallas, "Ortak istihbaratımız Rusya'nın tüm hibrit araçlarını kapsamalıdır. İstihbarat paylaşımı hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırılarına karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya'nın saldırılarının kamuoyu önünde ifşa edilmeye devam edilmesi ve saldırıların arkasındaki kişilere yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

Kallas, Rusya'nın finansman kaynaklarının kesilmesinin önemine dikkati çekerek, AB yaptırımlarının Rus ekonomisini şimdiye kadar 1 trilyon avrodan mahrum bıraktığını, "bugüne kadarki en geniş yaptırım listesinin" tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Rusya'nın "gölge filosu"nun da istikrarlı şekilde tasfiye edildiğini belirten Kallas, Rus diplomatların Schengen bölgesi içindeki hareketlerine yönelik kontrollerin sıkılaştırılabileceğini, Rusya'nın eski muhariplerine vize verilmesinin yasaklanabileceğini ve Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kallas, "Avrupa topraklarında saldırılar gerçekleştiren kişilerin oluşturduğu havuzu küçültmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bilgi alanının korunmasının da Rusya'nın hibrit saldırılarıyla mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Kallas, bilgi manipülasyonu ve müdahalesinin (FIMI) yapay zeka destekli araçlar da kullanılarak daha hızlı tespit edilmesi, AB delegasyonlarındaki personelin eğitilmesi ve Rusya'nın insanları saldırılar için devşirmeye yönelik dolandırıcılık ağlarının haritalandırılması gerektiğini söyledi.

Kallas, Avrupa'nın Rusya'nın hibrit saldırıları karşısında korkuyla hareket etmemesi gerektiğini belirterek, "Putin, tam anlamıyla bir zorba örneğidir. Moskova'nın hibrit saldırıları bizi korkutmak, toplumlarımızı felç etmek ve harekete geçmekte tereddüt etmemizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Putin'in istediği tam olarak budur." dedi.

Korkunun seçimlere yön vermesine izin verilmemesi gerektiğini aktaran Kallas, "Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa da daha büyük bir bedel ödetmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya uyarı, Daha büyük bedel ödetilmeli - Son Dakika

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