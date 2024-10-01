AB'den Rutte'ye Hoş Geldin Mesajları

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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, NATO Genel Sekreterliği görevini Jens Stoltenberg'den devralan Mark Rutte için "hoş geldin" mesajları paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda Rutte'yi yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, güçlü AB-NATO işbirliğinin mevcut küresel durumda "hayati önem" taşıdığını belirtti.

Michel, "Liderliğiniz transatlantik güvenlik için çok önemli bir zamanda geliyor. Bu zorlu görevi başarıyla yürütmek için doğru kişi olduğunuza eminim." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya paylaşımında, Rutte'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Liderliğiniz, İttifak'ın Avrupa Atlantik güvenliğindeki AB'nin rolü ve Ukrayna'ya yönelik kararlı desteğimiz açısından büyük önem taşıyacaktır. AB-NATO ortaklığını daha da güçlendirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da paylaşımında "Mark Rutte'nin liderliği ve azminin AB-Atlantik birliğini güçlendireceğinden eminim." ifadesine yer verdi.

Rutte, bugün Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen resmi devir teslim töreninin ardından Genel Sekreterlik görevini Stoltenberg'den devralmıştı.