AB'den Suriye'ye İnsani Yardım Seferberliği - Son Dakika
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AB'den Suriye'ye İnsani Yardım Seferberliği

Avrupa Birliği, Adana üzerinden Suriye'ye gıda ve sağlık yardımları göndereceğini duyurdu.

13.12.2024 15:46
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Avrupa Birliği (AB), Adana üzerinden Suriye'ye gıda, sağlık, eğitim, barınma malzemelerinden oluşan insani yardımlar göndereceğini duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında, AB'nin Adana üzerinden transfer edilmek üzere Suriye'ye insani yardım göndermeye hazırlandığını bildirdi.

Hrncirova ilk aşamada Dubai'de depolanan 50 tonluk yardımın hava yoluyla, Danimarka'da stoklanan 46 tonluk yardımın ise kara yoluyla Adana'ya nakledileceğini söyledi.

Sözcü, kara yoluyla gönderilecek yardımlar arasında daha çok sağlık, eğitim ve barınma malzemeleri bulunacağını ifade etti.

Hrncirova, yardımların dağıtımının, Suriye içerisinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile organize edileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esad rejimi gitti. Suriye halkı için yeni bir umut var. Ancak istikrarsızlık durumu sürüyor. Bu yüzden harekete geçmemiz gerekiyor. İnsani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık." ifadelerini kullandı.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

2011'de iç savaşın patlak verdiği Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Suriye'ye İnsani Yardım Seferberliği - Son Dakika

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