AB'den Suriye'ye Yaptırımlarda Hafifletme - Son Dakika
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AB'den Suriye'ye Yaptırımlarda Hafifletme

AB, Suriye'nin yeniden inşası için enerji ve ulaşım sektörlerindeki yaptırımları hafifletti.

24.02.2025 15:38
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(ANKARA) - AB, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından ülkenin yeniden inşasına yardım amacıyla Suriye'nin enerji, ulaşım ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırımları hafiflettiğini duyurdu.

Brüksel'de bugün düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında AB ülkeleri Suriye'ye yönelik enerji ve ulaşım sektörlerindeki yaptırımların askıya alınması konusunda uzlaşmaya vardı. Toplantıda Suriye'deki beş bankaya transfer yapılmasına izin verilmesi ve Suriye Merkez Bankası'na fon sağlanmasına ilişkin kararlar da alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "AB, enerji ve ulaşım gibi temel sektörlerde Suriye ile, halkıyla ve işletmeleriyle etkileşimi kolaylaştırmayı, ayrıca bu sektörlerle ve insani yardım ve yeniden inşa için gerekli finansal ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye'de geçen yıl sonunda eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam'daki yeni yönetimin temsilcileri, Esad yönetimini hedef alan Batı yaptırımlarının hafifletilmesi için çağrılarda bulunuyordu.

Ancak Batılı liderler Şam'daki yeni İslamcı yönetimden kapsayıcı bir geçişin yapılacağına dair net sinyaller almayı beklediklerini ifade etmişti.

Avrupalı yetkililer, Suriye'nin yeni liderlerinin azınlık haklarına saygı gösterme ve demokrasiye ilerleme taahhütlerine uymazlarsa, yaptırımların yeniden uygulanabileceğini belirtiyor.

Kaldırılan yaptırımlar, Suriye'deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve onun Şam'ın kontrolünü ele geçirmeden önce liderliğini yaptığı Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik yaptırımları kapsamıyor.

Kaynak: ANKA

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