AB'den Suriye'ye Yaptırımlarda Yeniden Değerlendirme - Son Dakika
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AB'den Suriye'ye Yaptırımlarda Yeniden Değerlendirme

Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye'nin enerji ve ulaştırma sektörlerine uygulanan yaptırımların askıya alınacağını açıkladı.

27.01.2025 12:47
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye'ye yönelik enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine uygulanan bazı Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının askıya alınmasına ilişkin karar verileceğini söyledi.

Barrot, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantıda Suriye'ye uygulanan bazı yaptırımların görüşüleceğini ifade eden Barrot, "Suriye'de enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine uygulanan ve halihazırda ülkenin ekonomik istikrara kavuşmasını ve yeniden inşa sürecinin başlamasını engelleyen bazı yaptırımların askıya alınmasına bugün karar vereceğiz." diye konuştu.

Barrot, yaptırımların askıya alınmasına yönelik her türlü kararın Suriye'de yaşanan gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Fransız bakan, "Yaptırımların askıya alınması; tüm Suriyelileri kapsayan bir siyasi geçiş sürecinin yanı sıra güvenliğin teminat altına alınmasına yönelik kararlı tedbirler, özellikle de DEAŞ terörünün her türlü yeniden canlanmasına karşı amansız bir mücadele ve Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah stoklarının tespiti, kontrolü ve imhası ile eş zamanlı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, AB'nin dışişleri bakanları, Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında yılın ilk toplantısı için bir araya geldi.

Toplantının Orta Doğu oturumunda AB'nin iç savaşla birlikte Suriye'ye uygulamaya başladığı sektörel yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesi masaya yatırılacak.

Ulaşım ve enerji gibi Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılması bekleniyor.

Kallas, toplantı öncesinde, bakanların yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili yol haritası üzerinde anlaşmasını beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Suriye'ye Yaptırımlarda Yeniden Değerlendirme - Son Dakika

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