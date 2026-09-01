AB'den Ukrayna'ya Ömrü Dolacak Hava Savunma Füzesi Sevki Çağrısı: Kallas'tan Üye Ülkelere 'Halkını Koru' Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın hava savunma önleyici füzeleri konusunda eksiklik yaşadığını belirterek, "Bazı ülkelerin elinde, kullanım ömrü yakında dolacak olan önleyici füzeler bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, halkını korumak amacıyla kullanabilmesi için bunların Ukrayna'ya verilmesi çok yerinde olacaktır." dedi.

Kallas, İrlanda'nın Wicklow kentinde düzenlenecek AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma füzeleri envanterinde eksiklik yaşadığını söyledi.

"Bazı ülkelerin elinde, kullanım ömrü yakında dolacak olan önleyici füzeler bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, halkını korumak amacıyla kullanabilmesi için bunların Ukrayna'ya verilmesi çok yerinde olacaktır." diyen Kallas, füzeler için AB dışındaki ülkelerle de temas halinde olduklarını aktardı.

Kallas, uzayın savunma alanında "kilit role" sahip olduğunu ve son derece önemli olduğunu kaydederek bakanlarla bu konuda da görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Deniz güvenliği konusunda Hürmüz Boğazı'ndaki durumun öne çıktığını ifade eden Kallas, "Bizim açımızdan önemli olan husus, geçmişte açık olan bu rotaların kullanımı için herhangi bir geçiş ücreti veya harç talep edilmemesidir." ifadesini kullandı.

Kallas, son olarak bakanlarla Lübnan ordusunu desteklemeye yönelik yeni bir AB misyonu kurulması olasılığını görüşeceklerini aktardı.