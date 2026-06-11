AB Dış İlişkiler Servisi Yeniden Yapılandırılıyor

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin jeopolitik krizlere verilen yanıtı iyileştirmek amacıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın liderliğindeki AB Dış İlişkiler Servisinin yeniden yapılandırılmasını istediği iddia edildi.
Financial Times'ın konu hakkında bilgi sahibi AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bazı üye ülkeler AB Dış İlişkiler Servisinin kısmi yetkilerinin elinden alınmasına ilişkin farklı önerileri değerlendiriyor.
Söz konusu yetkilerin AB Komisyonu ve üye ülkelere devredilmesini içeren öneriler, jeopolitik krizlere verilen yanıtları iyileştirmeyi hedefliyor.
Önerilere öncülük eden ülkeler arasında Almanya ve Fransa yer alıyor.
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