AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'ın Stratejik Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'ın Stratejik Önemine Vurgu Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'ın Avrupa ile Asya arasında köprü görevini üstlendiğini ve stratejik önemine vurgu yaptı. Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar, karşılıklı güven, saygı ve ortak önceliklere dayalı güçlü ilişkilerin geliştirildiğini ve ticaretin arttığını belirtti. Ayrıca, ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesi ve iklim değişikliği gibi konular da ele alındı.

01.08.2024 16:51
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa ile Asya arasında köprü görevini üstlenen" Kazakistan'ın stratejik önemine vurgu yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulunan Borrell, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığında önce baş başa sonra heyetler arasında genişletilmiş bir toplantıda bir araya gelen taraflar, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazak Bakan Nurtleu, son yıllarda Kazakistan ile AB'nin karşılıklı güven, saygı ve ortak önceliklere dayalı güçlü ilişkiler geliştirdiğini kaydetti.

AB'nin ülkesinin en büyük ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğuna işaret eden Nurtleu, 2024'ün ilk beş ayında karşılıklı ticaretin 20,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Nurtleu, Kazakistan ekonomisinin çeşitli sektörlerinde 3 binden fazla AB sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar ikili işbirliğinde enerji, ulaştırma ve lojistik, tarım, makine mühendisliği, bilgi teknolojisi gibi sektörlerin ön plana çıktığını belirterek, "Bu sefer kritik ham maddeler alanında işbirliğini geliştirmeye odaklanıyoruz." diye konuştu.

Ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesi alanındaki işbirliğinin önemine değinen Nurtleu, "AB, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Hattı'nın ortak geliştirilmesine olan ilgisini teyit etti." ifadesini kullandı.

Nurtleu, Borrell ile Orta Asya'daki iklim değişikliği konusunun yanı sıra Afganistan ile Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını kaydederek "Dünyada meydana gelen çatışmaların yalnızca egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ilkelerine göre BM Şartı temelinde çözülmesi gerektiği konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha doğruladık." dedi.

AB, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesini destekliyor

Borrell, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Kazakistan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini, Nurtleu ile verimli diyalog kurduklarını belirtti.

Kazakistan'ın Avrupa ile Asya arasında köprü görevi üstlendiğini, stratejik önemi bulunduğunu vurgulayan Borrell, "Kazakistan, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğinde kapsamlı siyasi ve ekonomik reformların yoluna girdi. Kazakistan'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ile kendi geleceğini kendi belirlemesine yönelik duruşunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yapılan temelsiz saldırı ve Gazze'deki krizin uluslararası hukuk normlarının önemli ölçüde göz ardı edildiğinin kanıtı olduğunu ve bu konularda Kazakistan'ın BM'ye bağlı kalarak sergilediği tutumu takdir ettiklerini dile getiren Borrell, "Gazze'de tüm bölgeye yayılma tehlikesi olan korkunç trajediyi görüyoruz." dedi.

Borrell, bölgede AB ile "kritik ham maddeler" alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalayan ilk ülkenin Kazakistan olduğunu ayrıca Kazakistan'ın AB Maden Güvenliği Ortaklık Forumu'na üye olma talebini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Josep Borrell, hava yolu bağlantısı, dijitalleşme, su kaynakları yönetimi ve çevre alanlarında işbirliğini değerlendirdiklerini ve Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesini desteklediklerini söyledi.

Geçen yıl Kazakistan'dan 160 bin Şengen başvurusu yapıldığını kaydeden Borrell, "Bu rekor sayı ilişkilerimizin dinamik ve olumlu gelişimini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Borrell, temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'ın Stratejik Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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