AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, ABD Başkan Yardımcısı'nın Gazze'deki ateşkes çağrısına destek verdi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek vererek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) harekete geçme zamanı geldi." dedi.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç çağrısına katıldığını bildirdi.

Harris'in bu çağrısının, bu yönde bir BMGK kararı önündeki engelin kalkması anlamına gelmesi gerektiğini belirten Borrell, "BMGK'nin harekete geçme zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Joe Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil, 6 haftalık ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.