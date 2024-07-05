AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Atina'da bir araya geldi.

Dendias, X'te yaptığı paylaşımda, Borrell ile Atina'da görüştüklerini belirtti.

Nikos Dendias, görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları, AB savunma kolu oluşturulması, stratejik yönelimler, Avrupa savunma stratejisi ve sürmekte olan AB Savunma ve Güvenlik Operasyonlarının ele alındığını aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da Borrell'in bugünkü Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de görüştüğü kaydedildi.

Paylaşımda, Yerapetritis ve Borrell'in, bölgesel gelişmeler ve AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde kritik gündem maddelerini masaya yatırdığı ifade edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dendias ve Borrell'in yarın da AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "Psara" isimli firkateyni ziyaret etmesi öngörülüyor.